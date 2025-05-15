Trump’a 400 milyon dolarlık hediye ortalığı karıştırdı: Kendi partisinden bile tepki geldi

Katar’ın ABD Başkanı Trump’a hediye etmek istediği 400 milyon dolarlık uçak ortalığı karıştırdı. Katar Kraliyet Ailesi’nin hediyesi adeta bir ‘Uçan saray’ olarak niteleniyor. Boeing 747-8 model uçak ABD Başkanlarının kullandığı ve “Air Force One” olarak bilinen uçak olarak kullanılacak.

Söz konusu hediye ABD’de siyasetin en önemli gündem konusu olurken tüm dünyanın konuştuğu bir mesele oldu. ABD Başkanı Trump kendisine tepki gösterenleri “Aptal” olarak nitelerken kendi partisinde bile eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Trump’ın ilk döneminde Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olan Cumhuriyetçi Partili Nikki Haley, Katar’ın hediyesine sert tepki gösterdi. Haley, "Bu Biden olsaydı, öfkelenirdik" dedi.

KATAR "BU BİR HEDİYE DEĞİL" DİYOR



Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise Trump'ın jet anlaşmazlığını açıklığa kavuşturdu, bunu "hükümetten hükümete" bir işlem olarak adlandırdı.



CNN'e konuşan Al Sani, "Bu çok basit bir hükümetler arası anlaşma. ABD tarafında veya Katar tarafında olsun, kişilerle hiçbir ilgisi yok. Savunma Bakanlıkları ile ilgili." dedi.



Sani, olayın neden bu kadar büyük bir haber haline geldiğini bilmediğini söyledi. Teklifin "hala hukuki inceleme altında" olduğunu da sözlerine ekledi.

"BEDAVA OLDUĞUNA İNANMAK İÇİN APTAL OLMALISINIZ"



Eleştirmenlerin bir çoğu ise bunu yasadışı bir yabancı bağış ve ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi. Trump, Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada, "Ordumuz ve dolayısıyla vergi mükelleflerimiz, ücretsiz alabilecekleri halde neden yüz milyonlarca dolar ödemeye zorlansınlar ki" paylaşımı yaptı.

