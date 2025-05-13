Trump’a 400 milyon dolarlık ‘Uçan saray’ hediye edecekler: İşte ABD’yi karıştıran o uçak

Katar Kraliyet Ailesi’nin ABD Başkanı Trump’a vermek istediği hediye bir anda gündemin üst sıralarına yerleşti. Katar, Trump’a, mevcut başkanlık uçağının yerine kullanılması için özel olarak tasarlanan Boeing 747 uçağı vermek istiyor.

Trump, hediyeyi kabul etmeyi planlarken, 400 milyon dolarlık uçağın içinde neler olduğu ortaya çıktı. Özel olarak tasarlanan Boeing 747 uçağında bir ana yatak odası, bir misafir yatak odası, duşlu iki tam banyo, dokuz küçük tuvalet, beş küçük mutfak ve özel bir ofis bulunuyor.

Uçak yaklaşık 90 yolcu ve 14 mürettebat üyesi taşıyabiliyor. Daha önce ülkenin kraliyet ailelerine ve diğer hükümet yetkililerine hizmet veren bir Katar Havayolları bölümü tarafından kullanılıyordu.

DÜNYANIN EN LÜKS UÇAKLARINDAN BİRİ

Business Jet Traveler'a göre uçak dünyanın en lüks uçaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ünlü Fransız iç mimarlık firması Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edilen uçağın içi ,süslü süitler, kamaralar, dinlenme salonları ve yemek odalarıyla dolu.

Uçaktaki hemen hemen her odada lüks halılar, deri koltuklar ve altın rengi mobilyalar bulunuyor.

ABD’DE ORTALIK KARIŞTI

Trump’ın kabul etmeyi planladığı hediye ABD’de ortalığı karıştırdı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde yer alan Demokrat senatörler Trump’ın hediyeyi kabul etmemesi için baskı yapıyor. Demokrat senatörler, başkanlar dahil seçilmiş kişilerin meclis kararı olmadıkça yabancı hükümetlerden büyük hediye kabul edemeyeceklerini belirterek önümüzdeki günlerde konuyla ilgili oylama talep edeceklerini söyledi.

Komitede yer alan 4 Demokrat senatör Katar’ın hediyesinin ulusal güvenlik için bir tehdit olabileceğinin altını çizdi.

Senatörler ortak bir bildiride, "Air Force Once sadece bir uçaktan daha fazlasıdır - başkanlığın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin bir sembolüdür," dediler. "Kimse kamu hizmetini yabancı bağışlar yoluyla kişisel kazanç için kullanmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Katar’ın hediye etmeyi planladığı uçakla ilgili ABD’de tartışmaların büyümesi bekleniyor.