Trump’a baskı yapıyorlar! ABD’yi terke hazırlanan Yahudiler Gazze’de yaşamak istiyor

FATİH ERBOZ / Yeniçağ - Özel Haber

Gazze’nin Filistinlilerden arındırıldıktan sonra bölgenin tamamen Yahudi yerleşimine açılması konusunda ABD’deki Yahudilerin Başkan Donald Trump’a baskı yaptıklarını anlatan E. Korgeneral Karakuş ş,unları söyledi:

“ABD yönetimi, Gazze konusunda yeni girişimlerde bulunuyor. Burada yaşayan Filistinlileri Avrupa ve bölge ülkelerinde belli bölgelere yerleştirmek istiyor. Bunun için de yine belli bir miktarı masraf olarak gözden çıkarmış durumda. Türkiye’ye belli sayıda Filistinlinin geleceği son günlerde çok konuşuluyor ve özellikle kamuoyunda da gerek yazılı, gerekse görsel medya kanallarında tartışılıyor. Anladığımız kadarıyla ABD Gazze’deki Filistinlileri Türkiye başta olma üzere kendisi ile çalışabilecek ülkelere kaydırmak istiyor. Bunun da nedeni ABD’deki Yahudilerin Gazze’ye gelerek yaşayacak olmaları. ABD’deki Yahudilerin önemli bir kısmı artık hayatlarını Gazze ve civarında sürdürmek istiyor. Bunu gizlemiyorlar. Bunun için birçok fedakârlığı yapmaya hazırlar ve Trump’a bunu söylüyorlar. Öte yandan küresel iklim değişikliği nedeniyle Florida’da bir buçuk santime kadar yükseldi. Yaşam alanı daralıyor. Florida da boğa yılanı, köpek balığı, timsah gibi hayvanlar başta olmak üzere insan yaşamını etkileyecek hayvanlar Gazze’de yok. Gazze yaşanabilir bir ortam ve iç deniz olduğu için suların yükselmesi şimdilik söz konusu değil. Küresel iklim değişikliğinden etkilenmiyor. Bu nedenle burada yaşamak istiyorlar. Filistinlilerin ve parya olarak nitelendirdikleri İsraillilerin bölgeden gitmesini istiyorlar, bölgeye yerleşme planlarını açıkça ortaya koydular. ABD şimdi bununla uğraşıyor bir taraftan”

Bu arada Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin seyrinin ABD Başkanı Trump’un atacağı adımlar ile doğru orantılı olduğunu belirten emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “ABD Başkanı Trump bir taraftan Türkiye ile belli bir anlaşma zemini oluştururken, diğer yandan İsrail ile anlaşma zemini bulmak istiyor. İsrail’in Türkiye karşısında özellikle de içinde bulunduğumuz bölgede her istediğini gözü kapalı yapar bir noktada olmak istemiyor artık. İki ülkeyi de dengeleme çabasında. Bunu yaptığı takdirde Ortadoğu’da kendi çıkarlarını koruyabileceğini biliyor. Türkiye’yi Gazze’den uzaklaştırırken, İsrail’e de Türkiye’yi göz ardı edemem mesajı veriyor. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde ABD’deki Yahudilerin önemli bir kısmı Gazze’ye gelerek yaşamaya başlayacak. Bunun için gerekli alt yapı çalışmaları yapılıyor gördüğümüz ve kamuoyundan izlediğimiz kadarıyla” dedi.

TÜRKİYE MİLLİ ÇIKARLARINI HESAP ETMELİ

Türkiye ile İsrail arasında son dönemde kötü giden ilişkileri ABD Başkanı Trump’un belli bir istikrar noktasında tutmak istediğine dikkat çeken Karakuş, şunları söyledi:

“ABD Başkanı Trump her iki ülkeyi de kendi çıkarları doğrultusunda belli bir noktada tutmak istiyor. Yani iki ülke arasındaki gerilimin tırmanması taraftarı olmadığını gösteriyor. Bir taraftan Türkiye’nin ihtiyaçlarını dikkate alırken, diğer yandan İsrail’e beni bölgede zor durumda bırakma mesajı veriyor. Şu anda Türkiye’nin ABD ile ilişkilerde en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri hava gücü açısından önemli bir nokta olan F-16 uçakları ile F-35 uçakları. Eğer bu noktada bir ilerleme sağlanırsa ki gelişmeler önemli adımlar atılacağını gösteriyor Türkiye hava gücü anlamında bölge ülkeleri içinde önemli bir noktaya gelecektir. Özellikle Yunanistan ile olan dengeyi ciddi anlamda tekrar kendi lehine çevirebilecektir. Böyle bir hamle Türkiye’yi önemli ölçüde rahatlatır hava gücü açısından.”

GAZZELİLER TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirten Karakuş, “Suriye’deki gelişmeler karşısında Türkiye her zamankinden daha çok dikkatli olmalı. Her an yaşanan gelişmeler bölgedeki dengeleri etkileyebiliyor. Bu nedenle gelişmeleri yakından takip yeri ve zamanı geldiğinde strateji açıdan kendi hamlesini yapması gerekiyor. ABD Başkanı Trump öyle anlaşılıyor ki Türkiye’den istediklerini almış olacağından İsrail karşısında daha dikkatli adımlar atmayı tercih ediyor. Bu nedenle öncelikle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Trump’un atacağı adımlar ile doğru orantılı. Bu arada Trump Türkiye’ye ihtiyacı olan iktisadi yardımları da yapar mı onu zaman gösterecek. Türkiye’nin her yıl ekonomik açıdan layıkıyla kendini çevirebilmesi için 100 milyar dolarlı bir getiriye ihtiyacı var. Bunu ekonomistlerin yaptığı hesaplardan biliyoruz. ABD bunu da bildiği için atacağı adımları bu kapsamda ayarlayabiliyor Türkiye’ye yönelik olarak. Bu nedenle bundan sonraki gelişmeler biraz da bu açıdan önem kazanıyor” diye konuştu.