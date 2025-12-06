FIFA 2026 Dünya Kupası bu yıl ABD'de düzenlenecek. Turnuva öncesi kura çekimi Washington'daki Kennedy Center'da yapıldı. Kura çekimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi. Trump'ın bu ödülü alanında ilk kez verildi.

ÖVGÜ YAĞDIRDI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi öncesinde sahnede Trump'a ödülünü takdim ederken, ABD Başkanı'nın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını söyledi.

'BENİM İÇİN ONUR'

ABD Başkanı Trump da barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler vererek, "Milyonlarca hayatın kurtulmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur" dedi.

Trump, bu süreçteki desteği için ailesine ve Dünya Kupası'ndaki ortaklıkları için Kanada ile Meksika liderlerine ayrı ayrı teşekkür ederken, "Dünya şu anda daha güvenli bir yer." diye konuştu.

YUHALANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında ABD'nin New Jersey şehrinde oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Tribünlerden yükselen yuhalama sesleri Trump'ın Jeffrey Epstein skandalındaki tavrından göçmen politikalarına kadar pek çok toplumsal tepkinin yansıması olarak görülmüştü.

TRUMP'IN NOBEL ISRARI

ABD Başkanı Donal Trump Nobel Barış Ödülü için de uzun süre 'ne kadar hak ettiğini' anlatan konuşmalar yapmıştı. Trum bir konuşmasında henüz Nobel Barış Ödülü almadığını söyleyerek, "Sekiz savaş durdurdum. Yüz milyonlarca hayat kurtardım" demişti.

Nobel Barış Ödülü Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verilmişti. Machado ödülü Trump'a armağan etmişti. Trump da Machado'yu aradığını söyleyerek, " ‘Ödülü o zaman bana ver’ demedim ama belki de verebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.