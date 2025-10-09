Charlie Kirk'in ABD Başkanı Trump için dua etmeyi organize etti. Bu dua, gündemi sarstı. Bu olay sonrasında, "Bir tek cinci hoca eksik! Trump’a dua sosyal medyayı yıktı" sözleri akıllara geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının "Cin çıkarma seansı sandım.." yorumunu yapması dikkat çekti.

Başka bir sosyal medya kullanıcısının ise, "Ne olduysa, bu seanstan sonra oldu..!" yorumunu yapması dikkatlerden kaçmadı.

Videoda ise Başkan Trump'a dokunan kadınlar ve erkeklerin dua ettikleri görüldü.

Video, "Dua ediyorlar. Şu sahnenin ülkemizde yaşandığını düşünün" Başlığıyla paylaşıldı.

CHARLİE KİRK KİMDİR?

