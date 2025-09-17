Trump'a Epstein şoku: Görüntüler kaleye yansıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Kral Charles ile Windsor Kalesi’nde görüştü.

Trump'ın gelişi ülkede protesto eylemlerine neden oldu.

KALEYE GÖRÜNTÜLER YANSITILDI

Öte yandan Windsor Kalesi’ne, "Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma" iddiası ile başlatılan Epstein Davası'nda adı geçen Trump ve Jeffrey Epstein'ın birlikte olduğu görüntüler yansıtıldı.

Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.

Sonrasında eylemi gerçekleştiren 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Trump’ın Epstein’e gönderdiği müstehcen içerikli mektup paylaşıldı