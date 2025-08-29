Trump’a karşı dava açtılar

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan ABD Merkez Bankası'nın ilk siyah kadın Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump'ın kendisini görevden alma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, Trump'ın 25 Ağustos'ta kendisini görevden alacağını duyurarak benzeri görülmemiş bir adım attığı ve ABD Merkez Bankası üyelerinin ancak "haklı bir neden" ile görevden alınabilmelerini öngören anayasayı ihlal ettiği ifade edildi.

Trump'ın kendisini görevden alma teşebbüsünün kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Cook, mahkemeye ihtiyati tedbir kararı için başvurarak, dava süresince ABD Merkez Bankası'ndaki görevinden çıkarılması yönünde herhangi bir adımın engellenmesini istedi. Talebe dair ilk duruşmanın yarın yapılacağı bildirildi.

Dava dilekçesinde, "Başkanın doğru olmayan iddiaları doğru olsalardı dahi, ne Başkan'ın söz ettiği ‘suçun' türü, ne de Yönetim Kurulu Üyesi Cook aleyhinde öne sürülen zayıf deliller, görevden alma için geçerli bir neden teşkil etmez" denildi.

Cook'un avukatları dilekçede, "Başkan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi'nin üniversitede okurken yaya geçidi olmayan bir yerde karşıdan karşıya geçtiğine dair kesin bir kanıt dahi bulsa, kendisini görevden almak için geçerli bir nedene sahip olmayacaktır" dedi.

Cook'un avukatları, ayrıca Trump'ı görevden alma adımını hiçbir bildirim ya da yargı süreci olmaksızın atarak Cook'un anayasal haklarını ihlal etmekle suçlayarak, ABD'nin para politikalarını belirleyen Fed'in diğer devlet kurumlarından ayrıldığı ve benzersiz yapısıyla "kendisine özgü tarihi bir geleneği olduğu" ifade etti.