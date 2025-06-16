Trump’a kendi mahallesinde büyük baskı: İsrail’in saldırıları yüzünden kıskaca girdi

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Orta Doğu’da uzun bir savaştan endişe edilirken çeşitli ülkelerden itidal çağrısı geldi. Ancak konu İsrail olunca en çok merak edilen ABD’nin tutumu oldu.

Çatışmaların fitilini ateşleyen İsrail saldırısının ardından ilk açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan gelmişti. Rubio yaptığı açıklamada saldırıda bir desteklerinin olmadığını ve İsrail’in tek taraflı yaptığını belirtmişti. ABD Başkanı Trump ise ilk açıklamasında İsrail’in İran’a saldıracağından haberdar olduğunu belirterek İran ile nükleer müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Ancak Trump daha sonra yaptığı açıklamalarda İsrail’den yana bir tavır takınmıştı. Yapılan analizlerde bunun nedeninin Trump’ın Cumhuriyetçilerin iki farklı kanadı arasında sıkışması olduğunun altı çizilmişti.

Hatta ABD medyasında yer alan bir iddiaya göre Trump aslında İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ilik başta onay vermese de İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından ikna edildiği belirtilmişti.

TRUMP BÜYÜK BASKI ALTINDA

ABD medyasına yansıyan son bilgilere göre ABD Başkanı Trump kendi mahallesi tarafından büyük baskı altına alındı. Cumhuriyetçiler ve ABD’nin sağ siyaseti içindeki çok sayıda ismin Trump’ın İsrail’e olası bir savaşta destek vermemesi gerektiğini vurguladı.

Bunun en önemli nedeninin Trump’ın seçim vaadi olduğu belirtiliyor. Trump, seçim kampanyası boyunca savaşları bitireceğini belirterek başta kendi ülkesi olmak üzere tüm dünyaya barış mesajı vererek kendisini bir ‘Barış elçisi’ olarak lanse etmeye çalıştı. Ancak şu anda İran’a karşı savaş konusunda İsrail’e verilecek askeri ve siyasi desteğin seçim vaadine ters düşeceği konusunda Trump’a yoğun baskı geldi.

ABD’deki sağ siyasetin temsilcileri ayrıca Trump’ın ‘Amerika’yı yeniden büyük yapma’ vaadinin İsrail’e verilecek savaş desteği ile mümkün olmayacağını ve bu durumun Beyaz Saray’ın iç gündem ile uğraşmasına engel olacağı konusunda ciddi bir görüş birliğine vardı.

“İSRAİL’İ BIRAK” DEDİLER

ABD’li muhafazakar siyasetçiler, ABD’nin kendi çıkarına olmayan bir savaşa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bazı siyasetçiler İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ‘savaşa aç’ olduğunu belirterek ABD’nin İsrail’e bu savaşta destek vermemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca bazı muhafazakar isimler İran’a karşı bir saldırının ülke içinde ‘yeni nesil terörizmin’ önünü açabileceği konusunda uyarılar yaparak İsrail’in gündemi için binlerce ABD’linin hayatının tehlikeye atılmaması gerektiğinin altı çizildi.

ABD’nin sağ siyaseti içinde savaşa karşı olanlar kadar taraf olanlarda bulunuyor. Çıkan bu tartışma ABD’nin muhafazakar siyaseti içinde büyük bir görüş ayrılığı ve İsrail’e karşı güvensizliğin doruk noktaya çıktığı şeklinde yorumlanıyor.