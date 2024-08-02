Trump’a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin beş yargıçtan oluşan heyeti, Yargıç Juan Merchan'ın Trump'a verdiği konuşma yasağının, dava sonuçlanana kadar devam etmesi gerektiği yönündeki kararını onayladı.

Temyiz Mahkemesi kararında, Yargıç Merchan'ın Trump’ın Birinci Maddesi'nde yer alan ifade özgürlüğü hakkıyla, ceza davalarında adaletin sağlanması ve ilgili kişilerin tehdit ve tacirlerden korunmasını dengede tuttuğunu belirtti. Ayrıca, Bölge Savcısı Alvin Bragg’in, Bölge Savcılığı personelinin aldığı tehditlerin ciddi ve yakın bir tehdit oluşturduğunu gösteren deliller sunduğu vurgulandı.

Mahkeme, Merchan'ın dar kapsamlı korumaları sürdürmek suretiyle yargı yetkisini aşan bir hareket yapmadığını ifade etti. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Merchan'ın kararının "açıkça Amerikan karşıtı" olduğunu öne sürdü ve Trump'ın bu yasak kararına "güçlü bir şekilde karşı çıkmaya devam ettiğini" kaydetti.

Trump'ın "sus payı" davası, eski Başkan’ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’e yasa dışı bir "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlanmasıyla başlamıştı. Trump, suçlamaları reddetti ve 15 Nisan 2023'te New York'ta başlayan yargılamada, 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a ertelenmişti.

Öte yandan, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili bazı konularda dokunulmazlığı olduğunu karara bağladı. Mahkeme, Trump’ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu ancak bu dokunulmazlığın kişisel davranışları için geçerli olmadığını belirtti.