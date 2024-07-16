Trump’a saldıran suikastçının telefonu rekor sürede hacklendi. Hiç bu kadar kolay olmamıştı

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a cumartesi günü gerçekleşen suikast girişimi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten FBI, saldırı sonrası öldürülen Thomas Matthew Crooks’un saldırı ile ilgili olası bağlantılarını ve motivasyonunu inceliyor.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran suikast girişimi gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten FBI, öldürülen tetikçinin telefonuna girmeyi başardığını açıkladı. Ancak FBI, telefonda nelerin bulunduğunu duyurmayarak gizli tuttu. FBI ayrıca telefonun hangi araçlarla hacklendiğini de gizli tuttu.

FBI, Pazar günü yaptığı açıklamada saha ajanlarının tetikçi Croocks’un telefonuna girmeyi denese de başaramadığını duyurdu. FBI, sonrasında telefonu Quantico'daki FBI merkezindeki laboratuvara gönderdi.

Uzmanlar, FBI’ın Crooks’un telefonunu rekor zamanda hacklediğini belirterek “Hiç bu kadar kolay olmamıştı” şeklinde yorumladı. Siber güvenlik ve teknoloji uzmanları, polis ekiplerinin bir telefonun içindeki bilgilerin erişmesinin haftaları hatta ayları bulduğuna dikkat çekerek, bu durumun telefon korsanlığındaki yeni gelişmelere işaret ettiğini vurguladı. Öte yandan FBI elinde nasıl teknolojilerin bulunduğu da merak konusu oldu.

ABD’de aralarında FBI’ın da olduğu kolluk kuvvetleri, soruşturma kapsamında cep telefonlarına erişmek için farklı araçlar kullanıyor. Bunların arasında en çok kullanılan cihazın adının “Cellebrite” olduğu öğrenildi. Söz konusu cihaz hem telefonlardaki verilere erişmek hem de telefon kilidini kırmak için kullanılıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında ABD’deki 2 binden fazla kolluk kuvveti, cep telefonlarından veri toplamak için gerekli cihazlara sahip.

Uzmanlar, FBI’ın merkezinde, saha ofislerine göre çok daha gelişmiş araçların bulunmasının sürpriz olmadığını vurguladı.

APPLE, FBI İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

FBI, daha önce toplu saldırı ya da suikast gibi olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalarda saldırganların cep telefonlarından veri alabilmek için haftalarca hatta aylarca uğraşıyordu. FBI, 2015 yılında bir silahlı saldırganın cep telefonuna erişmek için Apple’dan yardım istese de dev şirket bunu kabul etmedi. Hatta dev şirket federal mahkemeden çıkan kararı bile reddetti.

Apple CEO’su Tim Cook 2016 yılında konuyla ilgili yaptığı açıklamada “FBI'ın niyetinin iyi olduğuna inansak da, hükümetin ürünlerimize bir arka kapı yerleştirmemizi zorlaması yanlış olur. Bu talebin hükümetimizin korumak istediği özgürlükleri ve hürriyeti baltalayacağından korkuyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. FBI ise arka kapı yazılımları kullanarak saldırganın iCloud hesabına yüklenen telefonunun yedeğine erişebildi. Ancak. Son yedekleme saldırıdan haftalar önce yapıldığı için saldırıya ilişkin beklenen deliller elde edilemedi.

Telefonun kilidinin 2021 yılında açıldığı öğrenildi.

O dönem yine ABD Başkanlığı için yarışan Trump, Apple’a sert tepki göstererek, dev şirketin boyun eğmesi için boykot çağrısı yapmıştı.