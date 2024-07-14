Trump’a suikast girişimi bir kurgu mu? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Düzenleme: Serkan Talan
Trump’a suikast girişimi bir kurgu mu? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump’ın kıl payı kurtulduğu suikast girişimi sonrası ortalık ayağa kalktı. Sosyal medyada farklı tartışmalar çıkarken sosyal medyada “Trump’a suikast girişimi bir kurgu mu?” tartışması çıktı.

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Trump, seçim mitinginde uğradığı saldırıda kulağından yaralanırken güvenlik güçleri saldırganı öldürdü. Saldırıda bir izleyici hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

ABD Başkanı Biden saldırıyı kınarken dünya liderlerinden tepki mesajları geldi.

Saldırı görüntülerinde Trump’ın konuşması sırasında silah sesleri duyuldu. Trump o anda kulağını tutarak yere yığıldı ve çevresinde panik havası oluştu. Sonrasında korumalarının çemberinin içine giren Trump yumruğunu hayaya kaldırdı ve ‘Dövüş’ diye bağırdı. Ayrıca Trump’ın kulağının kanadığı görüldü.

TRUMP’A SUİKAST GİRİŞİMİ SAHTE Mİ?

Trump’a suikast girişimi büyük tepkiyle karşılanırken farklı tartışmaların da fitilini ateşledi. Suikast girişimi dönemin ABD Başkanı John. F. Kennedy’nin 1963 yılında suikast sonucu öldürülmesi sonrası bir ABD’li siyasetçinin uğradığı en büyük saldırı olarak niteleniyor.

Öte yandan sosyal medyada suikast girişiminin bir ‘kurgu’ olduğunu düşünenler de bulunuyor. Yapılan bazı paylaşımlarda Trump’a saldırı girişiminin bir kurgu olduğunu savunuldu. Yapılan paylaşımlarda Trump’ın bir keskin nişancı tüfeği ile açılan ateşte sadece kulağından vurulması ve sonrasında yumruğunu havaya kaldırarak bağırmasına dikkat çekildi.

Sosyal medyada ‘Staged’ (Sahnelenmiş) kelimesi trend gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Sosyal medyada bir kullanıcı Trump’ın konuşurken bir yöne bakmayı bırakamadığını belirterek, “Atışı yapan kişi isteseydi ıskalamazdı. Saldırı gerçek olsaydı Trump korkudan pantolonuna tuvaletini yapardı” dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise saldırı girişiminin bir kurgu olduğuna inanmamanın çok zor olduğunu öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise saldırı girişimi sonrası paylaşılan ABD bayraklı fotoğraflarlar propaganda yapıldığını belirterek “Bu kadar çok atışla ıskalayıp sadece kulağını mı vurdular?” dedi.

Öte yandan yapılan paylaşımlarda suikast girişimi sonrası Trump’a desteğin artacağına dikkat çekildi.

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