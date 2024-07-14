Trump’a suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi yarış devam ederken tüm dünyayı şoka uğratan bir olay yaşandı. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’a mitingde silahlı saldırı düzenlendi. Kürsüde konuşan Trump, açılan ateşle kulağından yaralandı.

Pensilvanya’da düzenlenen mitingde meydana gelen suikast girişimini 20 yaşında bir Pensilvanyalının yaptığı öğrenildi. Soruşturmayı devralan FBI yetkilileri saldırının nedeni hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tüm dünyayı şoka uğratan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Trump seçmenlerine hitap ederken bir anda silah sesi duyuldu. Trump sonrasında kulağını tutaran yere yığıldı. O sırada Trump’ın arkasında bulunan destekçileri panikle yere çöktü.

Saldırı sonrası korumalar hemen Trump’ın etrafında güvenlik çemberi oluştururken Gizli Servis görevlilerinin Trump’ı miting alanından götürdüğü öğrenildi.

Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırarak, mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

SALDIRGAN VE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

TRUMP’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Suikast girişimine maruz kalan Trump’tan saldırı sonrası ilk açıklama geldi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Trump, Gizli Servis görevlilerine teşekkür etti.

Saldırganla ilgili bir bilgi olmadığını belirten Trump, "Kurşun sağ kulağımın üstüne isabet etti. Silah seslerini duyunca bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemen kurşunun derimden geçtiğini hissettim, çok kan aktı." dedi.

'Ülkemizde böyle bir olayın olması inanılmaz" diyen Trump, saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.