Trump’a suikast sonrası Japonya’dan çağrı

Kaynak: AA
Trump’a suikast sonrası Japonya’dan çağrı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkan Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından "demokrasiye meydan okuyan şiddete karşı durma" çağrısı yaptı.

Başbakan Kişida, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı mesajında, "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı kararlı bir şekilde durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreter Vekili ve eski Savunma Bakanı Inada Tomomi ise açıklamasında, siyasetçilere yönelik protesto ve muhalefetin "daha radikal hale geldiğini" belirtti.

Inada, Temmuz 2022'de eski Başbakan Abe Şinzo'nun seçim kampanyası sırasında suikasta kurban gitmesini hatırlatarak, "Söylem alanının radikalleştiğini gözlemliyorum. 'Ne istersen yapabileceğin' bir durum oluşursa, seçimlerin adil ve güvenliği tehlikeye girebilir. Böyle bir durumda demokrasi kendini koruyamaz" dedi.

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