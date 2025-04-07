Trump'dan Çin'e yeni vergi tehdidi! Ticaret savaşları alevleniyor

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik artan endişelere bir yenisi daha eklendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini ve ABD'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı.

Bu açıklamadan dakikalar sonra Trump, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda bu ülkeye 9 Nisan'da yüzde 50 ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

Trump diğer tüm ülkeler ile derhal müzakereler başlatacaklarını açıkladı.

Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti.

Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek.

Ticaretteki gerilime ilişkin endişeler riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.