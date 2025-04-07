Trump'dan Çin'e yeni vergi tehdidi! Ticaret savaşları alevleniyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump'dan Çin'e yeni vergi tehdidi! Ticaret savaşları alevleniyor

ABD Başkanı Trump, gümrük vergilerinden geri adım atmadı. Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda bu ülkeye 9 Nisan'da yüzde 50 ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik artan endişelere bir yenisi daha eklendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini ve ABD'nin dış ticaret açığı sorunu çözülene kadar Çin ile anlaşmaya varmayacağını açıkladı.

Bu açıklamadan dakikalar sonra Trump, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi durumunda bu ülkeye 9 Nisan'da yüzde 50 ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

Trump diğer tüm ülkeler ile derhal müzakereler başlatacaklarını açıkladı.

Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti.

Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek.

Ticaretteki gerilime ilişkin endişeler riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.

Son Haberler
Sahte kadın profilleriyle tuzak kurdular. 500 milyon liralık vurgun yaptılar. Çete çökertildi
Sahte kadın profilleriyle tuzak kurdular. 500 milyon liralık vurgun yaptılar. Çete çökertildi
Ankara’da su dolandırıcılığı alarmı: ASKİ’den vatandaşlara kritik uyarı
Ankara’da su dolandırıcılığı alarmı: ASKİ’den vatandaşlara kritik uyarı
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek gelişme!
Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek gelişme!
Kadın A Milli Takımı hocası Necla Güngör Kıragası iddialı konuştu
Kadın A Milli Takımı hocası Necla Güngör Kıragası iddialı konuştu
İzmir açıklarında deprem (7 Nisan 2025)
İzmir açıklarında deprem (7 Nisan 2025)