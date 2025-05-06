Trump'dan flaş açıklama! Saldırılar durdurulacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trump'dan flaş açıklama! Saldırılar durdurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilerin artık gemilere yönelik saldırılarını durduracaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını belirterek, Husilerin artık savaşmak istemediğini ifade etti.

Trump, yeni Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Yemen'deki İran destekli Husiler'e yönelik saldırıları sonlandıracaklarını belirtti.

Kanada'yı ABD eyaleti olarak gördüğünü belirten Trump, Kanada'da başbakanlık seçimlerini kazanarak koltuğa oturan Mark Carney ile ilk kez görüştü.

TRUMP HUSİLERE SALDIRILARI DURDURACAKLARINI AÇIKLADI

Beyaz Saray'da Trump, Husilerden saldırıları durdurmaya yönelik bir söz aldıklarını ifade ederken, saldırıları durduracaklarını açıkladı.

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