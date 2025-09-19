Trump'dan flaş Erdoğan açıklaması!

Görüşmede Boeing uçak alımı, büyük çaplı F-16 anlaşması ve F-35 görüşmelerinin gündemde olacağını belirten ABD Başkanı, Erdoğan ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Trump'tan savaşı bitirme sinyali

"25 Eylül’de Beyaz Saray’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Onu 25’inde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"