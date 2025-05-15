Trump'dan flaş İstanbul açıklaması

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trump'dan flaş İstanbul açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelip, gelmeyeceği konusunda, "Cuma İstanbul'a gidebilirim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan açıklama geldi. Trump, Katar ziyaretinde herkesi şaşırtarak "Ukrayna-Rusya görüşmeleri için uygun olursa Cuma günü Türkiye'ye gideceğim" ifadelerini kullandı.

KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayak olduğu ve bugün gerçekleşecek olan İstanbul görüşmelerine katılmayacağını belirtmesinden sonra Trump, bugünkü görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme bugün… Rusya ve Ukrayna İstanbul’da barış görüşmesi yapacakTüm dünyanın merakla beklediği görüşme bugün… Rusya ve Ukrayna İstanbul’da barış görüşmesi yapacak

ZELENSKİ GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise "İstanbul'a gelecek olan Rus heyetine göre İstanbul'a geçeceğini" belirtmişti. Zelenski'nin bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

TRUMP'DAN AKILLARI KARIŞTIRAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Katar ziyaretinde herkesi şaşırtarak , "Ukrayna-Rusya görüşmeleri için uygun olursa Cuma günü Türkiye'ye gideceğim" şeklinde konuştu.

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