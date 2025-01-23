Trump'dan flaş Putin açıklaması! Rusya Ukrayna savaşı sona mı eriyor?

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu.

Zirveye ABD’nin başkenti Washington DC’den görüntülü olarak katılan Trump, enflasyonu düşürmek, düzensiz göçü engellemek, bürokrasiyi azaltmak, ABD’nin fosil yakıt üretimini artırmak, ABD’de üretim yapacak firmalara vergi indirimleri sağlamak ve ABD’yi yeniden bir üretim üssü haline getirmek istediğini açıkladı. Trump ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sağlanmasına yönelik çabalara değindi.

Gazze Şeridi’ndeki ateşkes

Gazze Şeridi’ndeki ateşkese de değinen Trump, "Göreve gelmeden önce ekibim Orta Doğu'da biz olmasak gerçekleşmeyecek bir ateşkes anlaşmasını müzakere etti. Bu, bizim katkımız olmadan gerçekleşemezdi. Sanırım salondaki çoğu kişi bunu biliyordur. Bu hafta başında rehineler ailelerine dönmeye başladı. Bu harika bir manzara ve daha fazlası gelmeye devam edecek” dedi.

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UKRAYNA’DA BARIŞ ÇABALARI

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlama çabalarının devam ettiğini ifade eden Trump, “Bu anlaşmayı sağlamak son derece önemli. Orası tam anlamıyla bir ölüm tarlası. Milyonlarca asker öldürülüyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri kimse böyle bir şey görmedi. Düz araziler boyunca, tarım alanlarında milyonlarca Rus ve Ukraynalı cesedi yatıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri kimse böyle bir şey görmedi. Artık bunu sonlandırmanın zamanı geldi” dedi.

“YAKIN ZAMANDA (RUSYA) DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYORUM”

Trump, “Çok önemli bir konu daha; yakın zamanda (Rusya) Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi ve o savaşı sona erdirmeyi çok istiyorum. Bu, ekonomi veya başka bir şey açısından değil, milyonlarca insanın boş yere ölüyor olması açısından. Güzel, genç insanlar savaş alanlarında can veriyor” dedi.

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"ÇİN, RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞI DURDURMAMIZA YARDIM EDEBİLİR"

ABD’nin Çin ile de büyük bir ticaret açığının olduğuna dikkat çeken Trump, “Bunu devam ettiremeyiz ve bu şekilde devam etmeyeceğiz. (Çin) Devlet Başkanı Xi’yi çok seviyorum, kendisini hep sevmişimdir ve hep iyi bir ilişkimiz olmuştur. Fakat Covid-19’un Wuhan’dan çıkması çok garipti ve bu doğal olarak ilişkilerimizi gerdi” dedi.

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Trump, “Çin ile çok iyi şeyler yapmayı ve onlarla iyi geçinmeyi dört gözle bekliyoruz. Çin, özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmamıza yardım edebilir diye umut ediyorum çünkü bu durum üzerinde büyük bir etkileri var. Onlarla çalışacağız ve bu konuyu Başkan Xi ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde de dile getirdim. Umarım birlikte çalışır ve bunu durdurabiliriz” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA, ANLAŞMA YAPMAYA HAZIR”

Programda bir sonraki Davos Zirvesi’ne kadar Ukrayna’da barış olup olmayacağına ilişkin bir soru alan Trump, “Bunu Rusya’ya sormalısınız. Ukrayna, anlaşma yapmaya hazır. Burada anlamanızı istediğim şey, bunun asla başlamamış olması gereken bir savaş olması” şeklinde konuştu.