Trump'dan şoke eden mesaj! 'Kovuldun Netanyahu!'

TRUMP’IN ORTADOĞU TURU SONRASI İSRAİL BASININDAN SERT YORUMLAR: “KOVULDUN NETANYAHU”

ABD Başkanı Donald Trump’ın son Orta Doğu ziyareti İsrail basınında geniş yankı buldu. İsrail’in dış politikada gözden düştüğüne ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Washington yönetimi nezdinde desteğini kaybettiğine dair güçlü değerlendirmeler yapıldı.

İSRAİL’İN BÖLGESEL KONUMU SORGULANIYOR

Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan turu, İsrail medyasının analizlerine göre Tel Aviv’in artık bölgedeki stratejik merkez olmaktan uzaklaştığını gösterdi. “Artık dışarıdayız, duvara bakıyoruz” gibi ifadeler, İsrail’in uluslararası alandaki yalnızlığına işaret etti.

“KOVULDUN NETANYAHU” YORUMU MANŞETLERE TAŞINDI

Haaretz yazarı Yossi Verter, Trump’ın söz konusu ülkelerle gerçekleştirdiği siyasi ve ekonomik anlaşmaların İsrail için bir “güven kaybı” anlamına geldiğini belirtti. Verter, Netanyahu’nun içeride yolsuzluk davalarıyla uğraşırken, Trump’ın bölgedeki “yeni favori” aktörlerle ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.

WASHINGTON’A GİDEN YOL ARTIK TEL AVİV’DEN GEÇMİYOR

Walla haber sitesinden Ben Caspit de dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Caspit, “Washington’a giden yol artık Riyad, Doha, Abu Dabi ve Ankara’dan geçiyor. Tel Aviv bu hattın dışında kaldı” ifadeleriyle İsrail’in bölgede yalnızlaştığını ileri sürdü. Caspit, İsrail’in diplomatik etkisinin azaldığını ve Batı’dan uzaklaştığını öne sürdü.

ASKERİ ÜSTÜNLÜK SORGULANIYOR

İsrail’in uzun süredir bölgede sahip olduğu askeri avantajın da sorgulandığı belirtildi. Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a hayalet uçaklar, Türkiye’ye ise orta menzilli füze sistemleri ve gelişmiş mühimmat satışına onay vermesi, İsrail medyasında “Ayrıcalığımız kalmadı” şeklinde değerlendirildi.

NETANYAHU VE TRUMP ARASINDAKİ İLİŞKİ GERİLİYOR

The Jerusalem Post yazarı Amotz Asa-el, Trump’ın ilk başkanlık döneminde sergilediği İsrail yanlısı tutumun yerini mesafeli bir tavra bıraktığını belirtti. Asa-el, Netanyahu’nun ABD Başkanı’nı yönlendirebileceğini düşündüğünü, ancak bunun artık geçerli olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE’YE F-35 SATIŞINA YEŞİL IŞIK: İSRAİL’DE TEPKİ VAR

Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışına olumlu yaklaşması da İsrail’de dikkatle izlendi. Bu gelişme, ABD-İsrail stratejik ortaklığına zarar verdiği yönünde yorumlara neden oldu. Ayrıca Trump’ın, Gazze konusunda Hamas ile doğrudan temasa geçmesi ve İsrail’in itirazlarını dikkate almaması, Netanyahu hükümetinin dış politikadaki etkinliğinin zayıfladığını ortaya koydu.

“WASHINGTON, İSRAİL’E JEST YAPMAYA NİYETLİ DEĞİL”

Yedioth Ahronoth yazarı Avi Askhenazi de değerlendirmesinde, ABD’nin artık İsrail’e sembolik destek bile vermeye sıcak bakmadığını belirtti. Cumhuriyetçilerin başkan adayı JD Vance’in Vatikan’dan sonra İsrail’e uğrayıp uğramayacağının dahi belli olmaması, Askhenazi’ye göre bu durumun bir göstergesi. Yazara göre Washington yönetimi Netanyahu hükümetine güven duymuyor ve İsrail’i artık stratejik öncelik olarak değerlendirmiyor.