Trump'dan tüyler ürperten ifadeler: Korkunç bir katliam...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Trump'dan tüyler ürperten ifadeler: Korkunç bir katliam...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istediğini açıkladı. Trump, "Başkan Putin'den hayatlarının bağışlanmasını istedim. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş korkunç bir katliam olacaktır. Tanrı hepsini korusun!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona ermesi için iyi bir şans var. Ancak şu anda binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü ve savunmasız bir konumdalar. Başkan Putin'den hayatlarının bağışlanmasını istedim" açıklamasını yaptı.

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ABD Başkanı Trump, Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona ermesi için iyi bir şans var. Ancak şu anda binlerce Ukraynalı asker Rus ordusu tarafından tamamen kuşatılmış durumda ve çok kötü ve savunmasız bir konumdalar. Başkan Putin'den hayatlarının bağışlanmasını istedim. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş korkunç bir katliam olacaktır. Tanrı hepsini korusun!"

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