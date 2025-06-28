Trump'ı çıldırtan iddia! "Asılsız ve uydurma"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri amaçlara hizmet etmeyecek şekilde nükleer tesisler geliştirmesi için 30 milyar dolar finansal destekte bulunmayı düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, İran için 30 milyar dolarlık askeri amaçla kullanılmayan bir nükleer programı anlaşmasını değerlendiriyor" başlıklı haberi yapan basın kuruluşunu hedef aldı.

Bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirten Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" ifadesini kullandı.

ABD MEDYASINDAKİ İDDİA

NBC News, 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında Trump yönetiminin İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdi.

Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtildi.

Haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği iddia edildi.

CNN International'da yer alan habere göre, İran ve İsrail arasında yükselen tansiyona rağmen Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, İranlı yetkililerle perde arkasında temaslarını sürdürdü ve bu temaslar ateşkesin ardından da devam etti.

CNN International'a konuşan üst düzey yetkililer, saatler süren toplantılarda, İran’ın uranyum zenginleştirmemesi talep ettiğini ancak İran'ın şartı reddettiğini söyledi.

Toplantıda, İran için uranyum zenginleştirme içermeyen, "tamamen sivil amaçlı" yeni bir nükleer program inşası gündeme geldi. 20 ila 30 milyar dolar arasında bir yatırım öngörülen programın finansmanının ABD yerine Körfez ülkeleri tarafından karşılanması planlandı.

Gizli toplantıda şekillenen tekliflerin, Katar gibi bölgesel aktörler aracılığıyla İran’a iletildi.

TRUMP, HAMANEY'İN AÇIKLAMASININ ARDINDAN YAPTIRIM HAFİFLETME SÜRECİNİ DURDURDU

Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD’ye karşı yeni saldırılar düzenlenebileceği yönündeki açıklamasından sonra, İran’a uygulanan yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmaları durdurduğunu söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırıların tekrarlanabileceği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Son birkaç gündür İran’a yönelik yaptırımları kaldırmak ve ülkeye "tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme fırsatı" sunmak için çalıştığını ifade eden Trump, “Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenç söylemlerle karşılaştım. Bu nedenle yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmaları hemen durdurmaya karar verdim” dedi.

Trump, İran’ın dünya düzeninin akışına geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde işlerin daha da kötüleşeceğini vurguladı. İran yöneticilerini "her zaman çok öfkeli, düşmanca ve mutsuz" olarak nitelendiren Trump, “Bu tavır onlara ne kazandırıyor? Yanmış, havaya uçmuş, geleceği olmayan bir ülke. Yok edilmiş ordu, berbat bir ekonomi ve etraflarında ölüm. Hiçbir ümitleri yok ve durum daha da kötüye gidecek” ifadelerini kullandı.