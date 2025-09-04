Trump'ı çok zor günler bekliyor...

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump'ı çok zor günler bekliyor...

ABD'nin başkenti Washington yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetimini "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava etti.

CNN'in haberine göre, Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından açılan davada, Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, çoğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını kaydetti.

Bu durumun şehrin özerk yapısına zarar verdiğini ifade eden Schwalb, ayrıca muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verdiğini belirtti.

Trump yönetiminden "tarife kararı" için adım! Yüksek Mahkeme'ye gidiyorTrump yönetiminden "tarife kararı" için adım! Yüksek Mahkeme'ye gidiyor

Schwalb, dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

WASHİNGTON'DA "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU" İLAN EDİLDİ

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.

Son Haberler
Altın ve para dolu çantayı parkta unuttu! Ev alma hayali kuruyordu...
Altın ve para dolu çantayı parkta unuttu! Ev alma hayali kuruyordu...
Düzce'deki orman yangını kontrol altına alındı
Düzce'deki orman yangını kontrol altına alındı
Düzce'de bir bölgede daha orman yangını çıktı
Düzce'de bir bölgede daha orman yangını çıktı
Türk sporunda gurur dolu 24 saat: Milli bayram!
Türk sporunda gurur dolu 24 saat: Milli bayram!
Trump'ı çok zor günler bekliyor...
Trump'ı çok zor günler bekliyor...