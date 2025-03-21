Trump'ı eleştirdi! Bilim insanı hayatının şokunu yaşadı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) birimi, bilim insanının telefonundaki mesajlarda yer alan yorumları gerekçe göstererek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

Mesajların içeriği, Trump yönetiminin bilim fonlarına yönelik politikalarını eleştiren ifadeler içeriyordu.

Bilim insanının, bu yorumlar nedeniyle hedef alındığı iddiaları tartışma oluşturdu.

CBP YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

CBP'den bir yetkili, Perşembe günü Newsweek'e yaptığı açıklamada, kurumun bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacağını belirtti. Ancak yetkili, ABD sınırına gelen tüm kişilerin vaka bazında aramaya tabi tutulduğunu ve bu tür işlemlerin rutin bir uygulama olduğunu ifade etti. Bu açıklama, gözaltı kararının gerekçesi konusunda daha fazla soru işareti oluşturdu.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE FRANSIZ HÜKÜMETİ

Newsweek, Çarşamba akşamı Fransız hükümetine e-posta yoluyla ulaşarak olayla ilgili yorum talep etti.

Fransız yetkililerin, vatandaşlarının gözaltına alınmasıyla ilgili nasıl bir diplomatik adım atacağı merak konusu oldu.

Olay, bilim insanlarının ifade özgürlüğü ve uluslararası seyahat hakları üzerindeki etkileri açısından da dikkat çekti.

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BİLİM VE POLİTİKA ÇATIŞMASI

Bu olay, bilim ve politika arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Bilim insanlarının eleştirilerinin, uluslararası düzeyde nasıl karşılandığı ve bu tür olayların ifade özgürlüğü üzerindeki etkileri, tartışmaların merkezinde yer aldı.

Gözaltı işleminin detayları ve sonuçları, bilim dünyasında ve diplomatik arenada yakından takip edildi.

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