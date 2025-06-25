Trump'ı öfkelendirecek anket! ABD’liler İran saldırısı için ne dedi?

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılar sonrası İran'ın misillemesi ile çatışmalar sertleşti. Dün ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında saldırıların son bulduğu ve ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Öte yandan 21-22 Haziran gecesi ABD, İran'a ait nükleer tesisleri vurarak savaşa dahil olmuştu.

OPERASYON KABUL GÖRMEDİ

Bir ankete göre nükleer tesislere yapılan operasyon ABD vatandaşları tarafından kabul görmedi. Sonuçların Trump'ı öfkelendireceği şeklinde değerlendirildi.

The Washington Post bini aşkın kişiye kısa mesaj yoluyla ABD’nin İran’a saldırıları konusunda ne düşündüklerini sordu.

YÜZDE 45 DESTEKLEMEDİ

Gazete, ulaştığı kişilere Trump’ın İran’daki nükleer tesislere hava saldırısı emri vermesini destekleyip desteklemediğini sordu. Yüzde 38 desteklediğini söylerken, yüzde 45 desteklemediğini bildirdi. Emin olmayanların oranı ise yüzde 17’de kaldı.

Netanyahu: İran'ın nükleer programını çökerttik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile bir araya geldi