Trump’ın 21 maddelik Gazze planı ortaya çıktı: Uluslararası askeri güç kurulacak

ABD Başkanı Trump’ın Gazze için oluşturduğu 21 maddelik planı ortaya çıktı. Söz konusu plana göre Gazze’de geçici süreyle uluslararası askeri güç yönetecek. Gazze’nin yeniden inşa sürecinin 5 yılı bulması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes planını sunacak. Birleşik Arap Emirleri merkezli El Arabiya yayın organı, Trump'ın 21 maddelik bir planı olduğunu yazdı.

Habere göre, plan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çok sayıda Müslüman ülke liderlerinin de yer aldığı toplantıda ele alındı.

Plan, acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de kademeli olarak bir yönetim kurulmasını öngörüyor.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İlk aşamada aralarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş Filistinlilerin de olduğu binlerce kişi İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak. Uluslararası kuruluşlar ve BM tarafından sağlanan insani yardımların Gazze'ye sorunsuz bir şekilde girişine izin verilecek.

SİLAH BIRAKIP GAZZE'Yİ TERK EDEN HAMAS ÜYELERİ AFFEDİLECEK

Plan ayrıca, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kapatılmasını ve Hamas silahlarının uluslararası bir Arap gücü tarafından belirli bir zaman diliminde toplanmasını öngörüyor.

Buna karşılık silah bırakıp Gazze'yi terk etmeyi kabul eden Hamas üyeleri de affedilecek.

GAZZE'Yİ GEÇİCİ ASKERİ GÜÇ YÖNETECEK

Savaşın sona ermesiyle Gazze, geçici olarak Arap ülkelerinden oluşacak askeri güç tarafından yönetilecek. Günlük idare için Filistin komitesi kurulacak. Gazze'nin yeniden inşası için ise öngörülen süre ise 5 yıl. Bu süreç yine uluslararası ve Arap ülkelerinden oluşacak konsorsiyum tarafından yönetilecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği en önemli garantilerden biri ise Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi. Tüm planın işlevsel hale gelmesi için ise ön koşul olarak Hamas'ın silah bırakması gösteriliyor.

