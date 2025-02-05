Trump'ın “ABD'nin Gazze’yi ‘devralacağına” ilişkin açıklamasına tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ikili görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve sahipleneceğini" söylemesi geniş çaplı tepkilere neden oldu. Trump, "Tüm Filistinliler başka bir yere taşındıktan sonra ABD'nin bölgeyi ‘uzun vadeli’ devralmasını öngördüğünü” de belirtti. Ancak Trump, ABD'nin Gazze topraklarını nasıl ve hangi yetkiyle ele geçirebileceğini açıklamadı.

Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağız" dedi ve yıkılan binaları "düzleştireceğini" ve "bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma yaratacağını" söyledi. Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerini, Gazzelileri kabul etmeye çağıran Trump, Filistinlilerin, İsrail ile Hamas militanları arasında yaklaşık 16 ay süren yıkıcı bir savaşın ardından yeniden inşa edilmesi gereken kıyı şeridini terk etmekten başka alternatifleri olmadığını dile getirdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: "GAZZE'Yİ YENİDEN GÜZELLEŞTİRİN"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze'yi yeniden güzelleştirin" dedi. "Gazze Hamas'tan kurtarılmalıdır" diyen Rubio, paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün paylaştığı gibi, ABD liderlik etmeye ve Gazze'yi Yeniden Güzelleştirmeye hazırdır. Bizim arayışımız bölgede tüm insanlar için kalıcı bir barışın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

HAMAS, TRUMP’IN SÖZLERİNİ “GÜLÜNÇ” BULDU

Hamas, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilere yaptığı ayrılma çağrısının, "topraklarından kovulma" olarak tanımlayarak kınadı. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın "Gazze Şeridi'ni ele geçirmekle ilgili sözlerinin "gülünç" ve "saçma" olduğunu ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırabileceğini" söyledi. Batı medyasına konuşan Ebu Zuhri, "Trump'ın, Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma ve bu tür fikirler bölgeyi ateşleyebilir” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEPKİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin topraklarından sürülmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini" vurguladı. Açıklamada, "bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail ile ilişki kurulmayacağı" bildirildi. Açıklamada, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın krallığın tutumunu hiçbir koşul altında yoruma izin vermeyecek şekilde "açık ve net bir şekilde" teyit ettiği belirtildi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler elçisi, dünya liderlerinin ve halkının, Filistinlilerin Gazze'de kalma arzusuna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

TRUMP’IN SÖZLERİ ABD İÇ SİYASETİNDE DE TEPKİYE NEDEN OLDU

Çok sayıda Demokrat Partili Trump’ın Gazze planını eleştirdi. Demokrat senatör Chris Murphy, "Aklını tamamen yitirmiş durumda. ABD'nin Gazze'yi işgali binlerce ABD askerinin katledilmesine ve Orta Doğu'da onlarca yıl sürecek bir savaşa yol açacaktır. Bu kötü, hastalıklı bir şaka gibi" dedi. Demokrat temsilci Jake Auchincloss öneriyi "pervasız ve mantıksız" olarak nitelendirirken, Trump'ın genellikle "kayırmacı, kendine hizmet eden bir bağlantı" içerdiğini söylediği güdülerinin incelenmesi çağrısında bulundu.

Pek çok Cumhuriyetçi de Trump'ın Gazze planını eleştirdi. Babası 1948 yılında İsrail güçleri tarafından evinden kovulan eski bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi olan Justin Amash, "Eğer ABD, kuzenlerim gibi Müslüman ve Hıristiyanları Gazze'den zorla çıkarmak için asker gönderirse, o zaman ABD sadece başka bir pervasız işgale saplanmakla kalmayacak, aynı zamanda etnik temizlik suçundan da suçlu olacaktır. Vicdan sahibi hiçbir Amerikalı bunu kabul etmemelidir" açıklamalarında bulundu.