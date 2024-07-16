Trump'ın adaylığı sonrası Zelenskiy'den ilk açıklama: Korkmuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 5 Kasım'da 2024 tarihinde yapılacak ABD başkanlık seçimlerini eski Başkan Donald Trump'ın kazanmasından "korkmadığını" açıkladı.

Zelenskiy, yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'ya verilmesi taahhüt edilen F-16 uçakları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra ABD'deki başkanlık seçimleri ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de çoğunluk kesimin Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını desteklediğini söyleyen Zelenskiy, "2 partinin de desteğine sahibiz ve ABD siyasetinin Cumhuriyetçi kanadıyla güçlü ilişkilerimiz var." diye konuştu.

'HEDEF PLANINIZ KASIM'DA TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Zelenskiy, Ukrayna Barış Zirvesi çerçevesinde yapılacak görüşmelere ilişkin bilgi verdi . Ağustos ayında güvenlikten sorumlu danışmanlar düzeyinde ilk toplantının Katar'da yapılacağı söyleyen Zelenskiy "Bu toplantı enerji güvenliğiyle ilgili... O tarihe kadar enerji güvenliğine ilişkin planımız hazır olacak."dedi.

Ağustos ayında ise Türkiye'de serbest seyrüsefer konusunda bir toplantı gerçekleşeceği bilgisini veren Zelenskiy, bu toplantıda gıda güvenliği konusunun gündem maddesi olacağını söyledi.

Zelenskiy, Eylül ayında ise Kanada'da esir değişimi ve Ukraynalı çocukların geri dönüşünün insani yönüne ilişkin bir toplantı yapılacağını ve bu toplantıya ilişkin de bir plan geliştirileceğini anlattı.

"Bu 3 maddeden sonra, eğer başarılı olursa tüm maddeleri uygulama planı, tam olarak hazır olacak. Kasımda hazırlanmış bir planımız olacağına dair hedef belirledim." diyen Zelenskiy, söz konusu planın İkinci Barış zirvesi için hazır olacağını, Rusya temsilcilerinin de bu zirveye katılması gerektiğini ifade etti.

"F-16'LARDAN DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ"

Zelenskiy, Batı devletlerinin Ukrayna'ya F-16 uçaklarını verme sözü verdiğini hatırlatarak "ortakların yıl sonuna kadar teslim etme sözü verdiği F-16 uçaklarının Rus hava filosuyla aynı düzeyde savaşmak için yetersiz olduğunu söyledi ve daha fazlasını beklediklerini belirtti.