Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı, 1.371 gündür sürüyor. Kimi zaman müzakere masaları kuruluyor kimi zaman barış anlaşmaları için çabalar sarf ediliyor ancak bombardımanlar tüm bu çabalara rağmen durdurulamıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı büyük tavizler vermeye zorlayacak 28 maddelik "barış planı" için diplomasi hareketliliği sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkentini hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde şehre yönelik bir füze yağmuru başlattığını duyurdu.

Füze saldırıları nedeniyle başkentin altyapısı hasar gördü. Kiev'in bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Belediye başkanı, enkaz altında sivillerin kalmış olabileceğinden endişelendiklerini ifade etmişti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUŞULURKEN BOMBARDIMAN

ABD Başkanı Trump'ın salı günü basına sızan 28 maddelik planı Ukrayna'ya, NATO'nun 5. maddesinden esinlenilen bir güvenlik garantisi vermeyi taahhüt ediyordu. Ancak Rusya'ya yönelik endişeleri her geçen gün katlanan Avrupa, sözkonusu plandan NATO ve kendilerini ilgilendiren kısımların çıkarıldığını duyurmuştu. Duyuruyu da Almanya Savunma Bakanı Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul yapmış ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Anlaşmanın Ukrayna'yı zorladığı tavizler arasında şunlar vardı:

1-Ukrayna, NATO'ya üyesi olmayacak ve bunu asla talep etmeyeceğini yasalarına ekleyecek.

2-Kiev ayrıca Rusya'nın işgal ettiği doğudaki topraklarından vazgeçecek.

3-Ukrayna, savaş suçundan yargılanan Ruslar için "af" çıkartacak.