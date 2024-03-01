Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi

Kaynak: DerSpiegel
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi
Trump hakkında gizli hükümet belgelerini ele geçirmek suçlamasıyla açılan davanın ertelenmesi durumunda Temmuz ayı ortasında cumhuriyetçilerin Trump’ı aday göstereceği belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gizli hükümet belgelerinin ele geçirilmesiyle ilgili olarak açılan ceza davasında Savcılık, duruşmanın 8 Temmuz'da başlamasını, Trump'ın savunma avukatı ise 12 Ağustos'a kadar başlamamasını talep ediyor.

Duruşmanın 20 Mayıs 2024’te başlaması planlanırken davadan sorumlu savcının eski başkana karşı yürütülen diğer davalar nedeniyle, programda olası değişikliklerin olacağının işaretini aylar öncesinde vermişti.

Duruşmanın ertelenmesi durumunda ise bunun Trump için başarı olacağı ve Temmuz ayı ortasında Trump’ın Cumhuriyetçilerin adayı olarak açıklanacağı belirtiliyor.

Trump partisinin iç ön seçimlerinde açık ara önde gidiyor.

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