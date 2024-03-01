Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gizli hükümet belgelerinin ele geçirilmesiyle ilgili olarak açılan ceza davasında Savcılık, duruşmanın 8 Temmuz'da başlamasını, Trump'ın savunma avukatı ise 12 Ağustos'a kadar başlamamasını talep ediyor.

Duruşmanın 20 Mayıs 2024’te başlaması planlanırken davadan sorumlu savcının eski başkana karşı yürütülen diğer davalar nedeniyle, programda olası değişikliklerin olacağının işaretini aylar öncesinde vermişti.

Duruşmanın ertelenmesi durumunda ise bunun Trump için başarı olacağı ve Temmuz ayı ortasında Trump’ın Cumhuriyetçilerin adayı olarak açıklanacağı belirtiliyor.

Trump partisinin iç ön seçimlerinde açık ara önde gidiyor.