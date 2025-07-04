Trump’ın büyük vergi yasası yürürlüğe girdi: Yoksuldan alıp zengine veriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Büyük Çirkin Yasa” adını verdiği kapsamlı vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. WDR yazarı Wolfgang Landmesser’a göre yasa, düşük gelirli milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetlerine erişimini keserken, şirketlere ve varlıklı kesimlere büyük vergi indirimleri sağlıyor. Özellikle Medicaid programındaki 800 milyar dolarlık kesinti, dar gelirli emekliler ve sigortasız çalışanlar için hayati sağlık hizmetlerini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Trump, yapılan değişikliklerin yalnızca "sahtekârlar ve yasadışı göçmenler"i etkileyeceğini iddia etse de, yapılan kesintilerin etkisi doğrudan orta sınıfa ve alt gelir gruplarına yansıyor. Ekonomiye kısa vadeli bir canlanma getirse de, bu düzenlemeler ABD’nin borçlanma oranını rekor seviyeye çıkarıyor ve yatırımcı güvenini sarsıyor.

İklim politikalarında da Trump, selefi Joe Biden’ın “Enflasyon Azaltma Yasası”nı geri çekerek yenilenebilir enerji yatırımlarını durdurdu. Elektrikli araç teşvikleri sona ererken, ABD üretimi SUV sahiplerine vergi avantajı sağlandı. Ara seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, bu politikanın Cumhuriyetçilere ağır bedel ödeteceği yorumları yapılıyor.