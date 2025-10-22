ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’da kutlanan Diwali bayramı vesilesiyle Beyaz Saray’da Hindistan temsilcileriyle bir araya geldi. Trump burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çin’e ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yaklaşık yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bunun onlar için sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin’in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savunan Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

TARİFE SANILANDAN BÜYÜK ÇIKTI

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Çin’in ödediği gümrük vergisine ek olarak yüzde 100 oranında tarife uygulanacağını söylemişti. Trump'ın geçen haftaki açıklaması şöyle:

“1 Kasım 2025’ten itibaren (Çin’in atacağı herhangi bir adıma veya değişikliğe bağlı olarak daha erken) Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e şu anda ödedikleri herhangi bir tarifeye ek olarak yüzde 100 oranında tarife uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım’da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

Trump’ın açıklaması ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük vergisi oranının yüzde 100 olacağı şeklinde yorumlandı. Ancak yeni tarife Çin’in ödediği yüzde 55 oranındaki gümrük vergisinin üzerine eklenerek uygulanacak.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

ABD Başkanı Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Konuşmasının başında, "İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim. Güney Kore'de buluşacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Trump'ın konuşmasının devamı ise soru işaretlerine neden oldu.



ABD Başkanı, Çin'le ilgili diğer değerlendirmelerinde, Şi ile görüşmesinin olmayabileceğini ima ederek "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." dedi.



Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Onunla iyi bir anlaşma yapabileceğimi umuyorum ama bu anlaşma adil olmalı." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Güney Kore'de 31 Ekim-1 Kasım arasında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.