Trump’ın Epstein’e gönderdiği müstehcen içerikli mektup paylaşıldı

ABD’deki Demokratlardan, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı öfkelendirecek bir hamle geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, Trump’ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar örgütü kurmakla suçlanan ve hapishanede cansız halde bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e gönderdiği iddia edilen müstehcen içerikli doğum günü mektubunu kamuoyuna duyurdu.

Epstein’in avukatlarından alındığı belirtilen ve sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan mektupta elle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içinde Trump ile Epstein arasında geçen hayali bir konuşma metninin yer alması dikkat çekti. Çizim üzerinde yer alan diyalogda Trump’ın "Jeffrey, bazı ortak yönlerimiz var" ve "Sırlar asla yaşlanmaz, fark ettin mi" ifadelerini kullandığı ve "Bir dost mükemmel bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" dediği görüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Laevitt ise, mektubun Wall Street Journal gazetesi tarafından da haberleştirildiğini hatırlatarak, mektubu "tamamen sahte" olarak niteledi.

Trump’ın daha önce hakkındaki asılsız iddialar nedeniyle Wall Street Journal gazetesine karşı dava açtığını vurgulayan Leavitt, "Baştan beri söylediğim üzere, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık. Başkan Trump’ın hukuk ekibi, dava sürecini kararlı bir şekilde takip etmeyi sürdürecek" dedi. Leavitt, iddialar hakkında "Demokratların Epstein yalanını sürdürmeye yönelik sahte haber" ifadelerini kullandı.