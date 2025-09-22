Trump'ın Erdoğan'dan Türkiye'deki rezervleri isteyeceği ortaya çıktı!

ABD'nin New York kentinde 25 Eylül'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Amerika'ya hareket etti.

ABD ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşecek.

TRUMP REZERVLERİ İSTEYECEK İDDİASI

Sözcü'den Serdar Cebe'nin haberine göre kritik zirvede, Trump'ın Türkiye'den bazı talepleri olacağı iddia edildi.

25 Eylül’deki Erdoğan-Trump görüşmesinde, Eskişehir’in Beylikova'da keşfedilen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementleri gündem edilecek.

Washington kulislerinde "Trump’ın ağzındaki bakla" olarak nitelenen bu konu, ABD’nin Çin’e bağımlı mineral tedarik zincirlerinden kurtulma arayışının tam merkezinde olduğu ifade edildi.

ÇİN'DEN SONRAKİ EN BÜYÜK REZERV

Eskişehir Beylikova, dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin’den sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Eti Maden, 2023'te açılan Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi’nde çalışmalar yürütüyor.

BMGK'DA GÜNDEM GAZZE

New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ana gündem maddesi Gazze’deki savaş olacak.

Erdoğan’ın 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap etmesi ve İsrail’e tepkisini yinelemesi bekleniyor.

