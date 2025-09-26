Trump’ın F-35 şartı: Önce Erdoğan bizim için bir şey yapacak

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Trump’ın F-35 şartı: Önce Erdoğan bizim için bir şey yapacak

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından F-35 satışıyla ilgili bir soruya “Önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor” şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin iyi geçtiğinin altını çizerek, yaptıkları görüşmede birçok konuda mesafe katettiklerini belirtti.

Gazetecilerin, Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin yönelttiği F-35 sorusuna yanıt veren Trump “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, ‘Erdoğan, Rus petrolü satın almaya son vereceğini söyledi mi?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben istersem yapacaktır. Ona “Tamam, onlardan petrol almayı durdur” demedim, ama durduracağını düşünüyorum.”

Tarihi zirvede dikkat çeken rozet detayı! Trump ne mesaj vermek istedi?Tarihi zirvede dikkat çeken rozet detayı! Trump ne mesaj vermek istedi?

Trump konuştu Erdoğan dinledi! F-35'lerden Rahip Branson'a CAATSA'dan Gazze'ye...Trump konuştu Erdoğan dinledi! F-35'lerden Rahip Branson'a CAATSA'dan Gazze'ye...

ABD basını yazdı: Erdoğan, Trump ile görüşmeye 50 milyar dolarlık ‘alışveriş listesi’ ile gidecekABD basını yazdı: Erdoğan, Trump ile görüşmeye 50 milyar dolarlık ‘alışveriş listesi’ ile gidecek

Son Haberler
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga
Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga
Kız çocuğunu istismar eden şahsı mahalleli yakaladı
Kız çocuğunu istismar eden şahsı mahalleli yakaladı
26 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
26 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
3 katlı binada çıkan yangın korkuttu
3 katlı binada çıkan yangın korkuttu