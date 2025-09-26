Trump’ın F-35 şartı: Önce Erdoğan bizim için bir şey yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin iyi geçtiğinin altını çizerek, yaptıkları görüşmede birçok konuda mesafe katettiklerini belirtti.

Gazetecilerin, Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin yönelttiği F-35 sorusuna yanıt veren Trump “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, ‘Erdoğan, Rus petrolü satın almaya son vereceğini söyledi mi?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben istersem yapacaktır. Ona “Tamam, onlardan petrol almayı durdur” demedim, ama durduracağını düşünüyorum.”

