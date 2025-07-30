Trump'ın Gazze niyeti ortaya çıktı

Kaynak: AA
Trump'ın Gazze niyeti ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye yapılan insani yardımların yetersiz kaldığını kabul eden Sözcü Tammy Bruce, Gazze'deki gıda krizine karşı ABD'nin planı açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki derinleşen gıda krizine karşı ek adımlar atmaya niyetli olduğunu bildiren Bruce, "Başkan Trump'ın liderliğinde, dün kendisinin de belirttiği gibi, (ABD) gıda ve diğer yardımlar konusunda daha fazla destekte bulunacak." dedi.

''HAMAS REDDETTİĞİ İÇİN HENÜZ BAŞARILMADI''


Bruce, Trump'ın bugün Gazzelilerin insani gıdaya erişimini sağlamak için yeni bir yardım planı açıkladığını, ayrıntıların yakında duyurulacağını söyledi.

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Gazze'den gelen açlık haberlerine karşı, ABD hükümetinin insani yardıma erişimi artırma çabalarının devamı olacağını belirten Bruce, söz konusu yardım planının "Elbette sahada olup bitenlerle ilgili olarak, odak noktamız daha fazla yardım ulaştırmak ve ateşkes sağlamak. Bu, Hamas'ın reddettiği için henüz başarılmadı." dedi.

Bruce, Trump'ın yurt dışı seyahatinden ABD'ye döndüğünde, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasıyla ilgili verilebilecek "daha iyi haberlerin" olabileceğine işaret etti.

Bruce, Trump'ın yurt dışı seyahatinden ABD'ye döndüğünde, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasıyla ilgili verilebilecek "daha iyi haberlerin" olabileceğine işaret etti.

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