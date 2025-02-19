Trump'ın Gazze planı biliniyor

Amerikan medyasında çıkan haberler ve İsrail tarafının verdiği tepkilere bakılırsa olaylar, Trump'ın eski danışmanlarından Steve Bannon'ın planına göre gidiyor.

Bannon, bu stratejiyi "en hızlı şekilde ateş etmek" olarak adlandırıyor. Trump'ın Gazze için "vizyonu", kendisinin ve Elon Musk'ın Washington'da yaptıklarını gizleyen bir sis perdesi olarak değerlendiliyor.

Bu değerlendirmeler doğru olsa bile, bizim açımızdan değişen bir şeye işaret eder mi orası meçhul

Çünkü aslında herkes Donald Trump'ın Gazze'yi ele geçirip 1,8 milyon Filistinliyi transfer etmek istediğini biliyor.

Her şey eski danışmanı Steve Bannon'ın planına göre gidiyor. Bannon, "en hızlı şekilde çekim" olarak adlandırıyor. Bannon, bunu daha önce de "Medya aptal insanlardan oluştuğu için, yalnızca bir şeye odaklanarak beyinleri yıkanmalı" şeklinde tanımlamıştı.

Bu planlar aslında gizli değil, ancak medyanın veinsankarın odaklanmalarını sağladıktan sonra yapmayacağının garantisini kim veriyor.

Bu arada elbette Musk ve Trump üzerinden yapay bir gündem oluşturulduğu iddialarının sağlam dayanakları da var. Ama bunlar kendi devletlerinin ele geçirilmesi gibi bir programa dayanan iddialar.

Soru yine de şurada düğümleniyor, devleti dönüştürmek gibi bir iddiası olduğu söylenen bu ikilinin devamında dünyaya da aynı şekilde bir hedefle bakmayacağını nasıl söyleyebiliriz.

Elbette ortaya atılan iddialar yanlış demek mümkün değil, ABD de bu söylemler üzerinden gerçek amaçların üstünü örtme gayreti de yanlış değil. Ancak bunlar yapılırken ikilinin İsrail ile ilişkileri de ortada duruyor hala ve İsrail'i göz ardı edecekleri gibi bir fikrin neredeyse imkansız olduğu da açık bir gerçek.

Burada ülkemizin artık bugünün kavgaların dan kendisini biraz yukarı taşımasının önemini de bir kez daha görüyoruz.

Elbette böylesi zaman ve coğrafyalarda iç siyaset ile dış siyasetin birbirinden ayrılması mümkün değil, ancak bunu sağlamanın yolu da ortadadır.

Güçlü devlet kurumları ve kurallı yönetimler bunu başarabilir. Aksi takdirde muhatabımız ve sorunumuz olan İsrail ve ABD nin de gündemi ile uğraşmak zorunda kalırız. Zaten yukarıdaki iddialar doğruysa ABD de üstü örtülmeye çalışılan bir gündem değil, o gündemle beraber İsrail'in de isteklerinin yerine getirilmesi gibi bir durum doğabilir

ABD de bu iddiaların gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünenler de var. Öyle olsa da denemeye çalıştıkları her aşama ve yanlarındaki İsrail ile yapabilecekleri açısından daha önce izlenmiş çok simülasyon var.