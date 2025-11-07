İsrail’in Gazze’de 2 yıl boyunca süren saldırıları ve 67 binin üzerinde sivilin hayatını kaybetmesi sonrası ABD Başkanı Trump’ın sunduğu plan çerçevesinde ateşkes ilan edildi. ABD Başkanı Trump’ın sunduğu plan çerçevesinde ilan edilen ateşkese rağmen İsrail bölgede saldırılarına devam ederken bu süreçte yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

Trump’ın planına göre İsrail ve Hamas esir ve cenaze takası gerçekleştirirken Trump’ın 20 maddelik planı şimdi de Birleşmiş Milletler’in gündemine geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yapacağı oylama öncesinde Konsey’in seçilmiş üyelerine sunuldu. Planın önümüzdeki haftalarda oylanması bekleniyor.

ABD yönetimi, planın 15 konsey üyesine iletildiğini belirtirken Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge ülkelerinin planı desteklediğini vurguladı. Reuters’e konuşan ABD’li bir yetkili “Eğer bölge bu konuda bizimle birlikteyse o zaman konseyin de bizimle birlikte olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

GAZZE GÜCÜ 2 YIL BÖLGEDE OLACAK

Taslak metine göre, Gazze’de kurulacak ‘barış kurulu’ Gazze’de güvenliği sağlamak için gerekirse silah kullanma yetkisine sahip olacak bir görev gücü kurulması için gerekli yetkiye sahip olacak. Söz konusu görev gücü İsrail, Mısır ve "yeni eğitilmiş ve denetlenmiş Filistin polis gücüyle" sınır bölgelerinin güvenliğini sağlama yetkisi ile donatılacak.

Öte yandan görev gücü İsrail’in Gazze sınırındaki güvenliği sağlayarak İsrail’e yönelik saldırıları önlemekle görevli olacak. Görev gücü ayrıca Hamas’ın silahsızlandırılması için de çalışacak.

20 bin askerden oluşması beklenen görev gücü için Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Endonezya gibi ülkelerin katkı vermesi beklenirken konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Görev gücünün bölgede 2 yıl süre ile yekilendirilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZZE’YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Gazze’ye asker göndermesi beklenen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Gazze’ye asker göndermeye hazır olduklarını kaydetmişti. Ancak gelen son haberler konu ile ilgili belirsizlikleri artırdı. ABD yönetimi, Türkiye ile konu ile ilgili görüşmelere devam ettiklerini kaydederken İsrail ise geçen ay Türk askerlerini Gazze’de istemediklerini belirtmişti. Türkiye’nin Gazze’deki askeri varlığı belirsizliğini korurken son günlerde bu ihtimalin azaldığı belirtiliyor. Türkiye’nin kesin durumunun önümüzdeki haftalarda kesinlik kazanması bekleniyor.

ANKARA VE KAHİRE’DEN İTİRAZ GELDİ

Öte yandan gelen son haberler Birleşmiş Milletler’in gündemine gelen plana Türkiye ve Mısır’dan itirazların geldiğini ortaya koydu. Middle East Eye’da yer alan habere göre, bir Türk yetkili taslağın İsrail’in güvenliğini Arap ve Müslüman askerlere bıraktığını söyledi.

Öte yandan adı açıklanmayan Türk yetkili "Bu metin, istikrar gücünü barış gücünden ziyade bir iç güvenlik teşkilatı olarak ele alıyor” dedi. Habere göre Ankara, Gazze’deki güçlerin Filistin’de gelecekte kurulacak yeni yönetim ile görev yapacak güvenlik güçlerinin eğitimine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Türkiye ile birlikte Mısır’da benzer konularda itiraz etti. Mısırlı bir yetkili, "Mısır, İsrail'in yapamadığı işi yapmayacak" diyerek Kahire'nin Hamas ile koordineli bir şekilde ağır silahların teslimi konusunda müzakere etmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve örgüte karşı koymayacağını vurguladı.

Öte yandan Kahire yönetimine yakın kaynaklar, silahsızlanmanın odak noktasının, silahlarını teslim eden Hamas savaşçılarına af getirilmesini vurgulamak olduğuna inandıklarını vurguladı.

ABD’NİN PLANI İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?

ABD’nin planının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde onaylanması için en az 9 kabul oyu ve ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere’den veto gelmemesi gerekiyor.

Reuters’e konuşan ABD’li yetkili konuyla ilgili Yetkili, "Rusya ve Çin'in elbette katkıları olacak ve biz de bunları olduğu gibi kabul edeceğiz. Ancak günün sonunda, bu ülkelerin muhtemelen bir neslin en umut verici barış planına engel olup engel olacağını düşünmüyorum," dedi.