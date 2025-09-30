Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için 'barış planını' resmen açıkladı.

Netanyahu'nun da kabul ettiği 20 maddelik 'plan', Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas'a teslim edildi.

Trump’ın Gazze planı şöyle:

Beyaz Saray'ın açıkladığı barış planına göre, Gazze, komşularına tehdit oluşturmamak üzere terörden arındırılacak ve Gazze halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.

İki tarafın da teklifi kabul etmesi durumunda savaş derhal duracak.

İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

İsrail'in müzakereyi kabul ettiğini duyurmasından 72 saat sonra hayatta olan ve olmayan tüm esirler serbest bırakılacak.

Plan uyarınca, Gazze'ye yardım girişine tamamen izin verilecek.

Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

Bu yönetim, ABD Başkanı Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.

Bu arada, Trump'ın "Gazze" planına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ülkelerden de art arda açıklamalar geldi.

ERDOĞAN: SÜRECE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Trump'ın çabalarını ve liderliği takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN, TRUMP’IN SAVAŞI BİTİRME ÇABASINDAN MEMNUN

Filistin yönetimi, Trump'ın Gazze savaşını bitirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "İki devletli çözüm temelinde adil barış yolunda ABD ve ortaklarıyla kapsamlı bir anlaşma için işbirliği taahhüdünü yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ARAP ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve diğer Arap ve İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİ PLANDAN MEMNUN

İtalya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Trump'ın barış teklifini memnuniyetle karşılıyoruz, İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Macron, "İsrail'in bu temelde kararlılıkla hareket etmesini bekliyorum. Hamas'ın, tüm rehineleri derhal serbest bırakmaktan ve bu plana uymaktan başka seçeneği yoktur" dedi.