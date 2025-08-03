Trump'ın Gazze yalanı: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta boyunca defalarca “Gazze’ye 60 milyon dolar yardım yaptık” iddiasını dile getirdi.

Ancak aslında ABD’nin taahhüt ettiği yardım miktarı bu rakamın yarısı kadar ve bunun da şu ana kadar yalnızca küçük bir kısmı gerçekten gönderildi.

TARTIŞMALI YARDIM MEKANİZMASI

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) 30 milyon dolarlık yardım onaylandı” dedi.

Bu yardım, ABD-İsrail destekli ve tartışmalı bir gıda dağıtım sistemi olan GHF’ye aktarılacak. Sözcü, yardımın “ilk kısmının bu hafta gönderildiğini” belirtti.

TRUMP 60 MİLYON DEDİ, 3 MİLYON GÖNDERİLDİ

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında “Birkaç hafta önce 60 milyon dolar verdik, kimse bundan bahsetmedi, kimse teşekkür etmedi” dedi.

Ancak Wahington Post'un haberine göre, onaylanan yardım miktarı sadece 30 milyon dolar ve bunun da sadece 3 milyon dolarlık kısmı GHF’ye ulaştı.

GAZZE'DE AÇLIK SAVAŞI GENİŞLİYOR

GHF yetkilileri, operasyonlarını genişletmek için yeterli fona ve özellikle Gazze’nin kuzeyine geçebilmek için İsrail’in onayına ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Şu anda güney Gazze’de dört dağıtım noktası bulunuyor.

Bu arada, GHF’nin bulunduğu bölgelerde sivil ölümler artarken, İsrail’in gıda erişimine yönelik kısıtlamaları uluslararası alanda yoğun eleştiri alıyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER GAZZE'YE GİTTİ

Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, cuma günü Gazze’de bir GHF dağıtım noktasını ziyaret etti.

Witkoff, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “durumu yerinde değerlendirdiklerini ve bir insani yardım planı oluşturmak için çalıştıklarını” yazdı.

YA YARDIM TÜKENİRSE?

Yardım operasyonuna yakın bir kaynak, “GHF’nin parasız kalmasına izin verilmeyecek” dedi. Ancak kuzeyde yeni dağıtım noktaları açmak için zaman, izinler, inşaat malzemeleri, kamyonlar, zırhlı araçlar ve yerel gönüllüler için barınma tesisleri gerekiyor.

Günde 2,2 milyon Gazzeliye yemek ulaştırmanın maliyeti yaklaşık 6 milyon dolar.