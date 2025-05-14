Trump'ın gelişi öncesi Doha bayraklarla donatıldı

Katar'ın başkenti Doha, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı resmi ziyaret öncesi Katar ve ABD bayraklarıyla donatıldı.

Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ile ana arterler bayraklarla süslendi. Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergâhta da benzer süslemelere yer verilirken, bazı önemli kamu binaları önüne iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.

Trump'ın ziyareti öncesi başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması ve diplomatik protokol kapsamında resmi karşılama törenleri ile çeşitli diplomatik etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.

ABD Başkanı'nın Doha ziyareti, aynı zamanda Körfez turunun önemli duraklarından biri olarak görülüyor.

Ziyaret, Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarının hemen ardından gerçekleşecek.

Orta Doğu turunun ikinci durağı olarak Katar'a gelecek olan Trump'ın, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma, enerji, yatırım ve teknoloji alanlarında stratejik anlaşmaların imzalanması öngörülürken, Gazze'deki son durum, bölgesel gelişmeler ve küresel enerji güvenliği gibi başlıkların da liderler arasındaki gündemde yer alması bekleniyor.