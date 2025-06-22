Trump'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Neden İsrail destekçisi olduğu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran –İsrail savaşına katılacağını dile getiren Ardan Zentürk, son videosunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'IN GEÇMİŞİ KÖTÜ"

Trump’ın geçmişinin kötü olduğunu söyleyen Zentürk, “Ne Rusya’ya cakas atacak hali var. Ne İsrial’e hayır diyecek hali var” dedi.

Zentürk’ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Eğer eteğinizde çok fazla taş varsa siyasete girmemelisiniz. Hele memleketten para çalmışsan Amerika tarafından yakalanman kaçınılmazdır. Çünkü getirirler önüne koyarlar. “Bak senin şu kadar milyar doların var biz şimdi sana dokunmayacağız ama dokunmamamız için senin de bir şeyler yapman gerekir.” derler. Bu işler böyledir."

JEFFREY EPSTEİN İLE TRUMP...

"Jeffrey Epstein diye bir adam yaşadı bu dünyada… Mossad ajanı olduğu söyleniyor. Pedofili suçundan içeri alınmıştı. 2019 yılında birden bire hücresinde öldü. Ama onun meşhur adası, meşhur uçağı, gitmeyen, gelmeyen ünlü yok. 13-14 yaşındaki kız ve erkek çocuklarına tasallut yapan bir sürü önde gelen isim var. O adada o uçakta her yerde kayıtlar alınmış. Bugün dünyayı yönettiğini zanneden birçok siyasetçi, hukukçu hatta gazeteciler bile hepsi o tezgahın içerisinden girmiş çıkmış."

Aşağıda gördüğünüz fotoğrafta Jeffrey Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump’ın fotoğrafı mevcut. Diğer tarafta ise 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu var. Donald Trump’ın eli ise kızın bacağının üzerinde…

MUSK GERÇEKLERİ X HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Elon Musk, Trump’la arasında çıkan sıkıntılardan sonra X hesabından açıklamalarda bulundu.

Musk, “Zatten bu Elpstein dosyasında 254 isim var. Bunların isimleri Trump’ın başkan olması nedeniyle açıklanmıyor. Amerikan derin devleti savcılara Elpstein dosyalarındaki 254 ismin yayınlanmasını yasakladı.” dedi.

Aradan iki üç gün sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Bu konuya ilişkin çok fazla video izlediğini söyleyen Zentürk, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“O zamanlar filme alınmış bugünün Amerikan başkanı etraf felaket. Eee orada o filmi çeken adam orada seni yatak odasında şey mi yapar?”

2017'DEKİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Bir gazeteci var Michael Wolf, 2017’de Jeffrey Epstein’la 100 saat konuşmuş ve geçenlerde yayınlamaya başladı bu kayıtları.

Kayıtlarda Epstein’ın her şeyi anlattığı ve Donald Trump’la çok yakın arkadaş olduğunu söylüyor.

Epstein, şöyle diyor;

Trump, harika bir adam. Genç kadınlara olan ilgisini ima ediyorum. Ancak 2008’de Florida’da şöyle bir şeyler oldu.

Hatta, Trump’ın şuan ki eşi ile ilk yatak öyküsünün kendi uçağında olduğunu söylüyor.

TRUMP 15 YIL EPSTEİN'DEN HİÇ AYRILMAMIŞ

İnanılmaz şeyler anlattığını ancak detaylara giremeyeceğini söyleyen Zentürk, “Ateş ve öfke kayıtları korkunç bir gerçeği gösteriyor ki… Donald Trump 15 yıl Epstein’dan hiç ayrılmamış.” dedi.

ÜNLÜ MODELDEN ÇARPICI TRUMP AÇIKLAMASI: BANA YAPMADIĞI KALMADI

90’lı yıllarda profesyonel bir model olan Stacy Williams, 7 ay önce The Guardiana verdiği bir röportajda şu ifadelere yer verdi:

“Elpstein çıktığımız bir yürüyüşte beni Trump’ın yanına götürdü. Sapıkça beni orada bıraktı. Donald Trump’ın bana yapmadığı kalmadı. Kendimi pis bir et gibi hissettim. Ben şuanda inzivaya çekildim ancak bir mahkeme olursa konuşmayı çok isterim. Çünkü bana yaptıkları berbat bir şeydi.”

Trump’ın kızının da bu adada olduğunu ifade eden Zentürk, birçok ünlü ismi de sıraladı.

Zentürk konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Elpstein olayı bir araştırmacılık meselesidir. Elpstein dosyaları kilit altında tutulduğu müddetçe batının üst seviyesinde birçok kişi İsrail için çalışacak. Bunların başında da benim gördüğüm kadarıyla Trump var. Bunları ben demiyorum. Diyen Trump’ın en yakın arkadaşıydı. Elon Musk...