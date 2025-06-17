Trump'ın güvenlik toplantısı sona erdi

Kaynak: Haber Merkezi
Trump'ın güvenlik toplantısı sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda yaptığı toplantı sona erdi.

Beyaz Saray, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle basın kapalı yaptığı kritik toplantının sona erdiğini belirtti.

Durum Odası'ndaki toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme yapılmadı.

Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.

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