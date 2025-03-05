Trump'ın hamleleri Avrupa'yı alarma geçirdi: Tüm komutanlar Paris'te toplanacak

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Trump'ın hamleleri Avrupa'yı alarma geçirdi: Tüm komutanlar Paris'te toplanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yakınlaşması, AB'ye ilişkin açıklamaları ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye karşı olan tavırlarından dolayı, tüm Avrupa devletleri komutanlarının Paris'te toplanacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yakınlaşması, AB'ye ilişkin açıklamaları ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye karşı olan tavırlarından dolayı, tüm Avrupa devletleri komutanlarının Paris'te toplanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamalar, girdiği siyasi polemikler ve imza attığı kararnameler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yakın dönem ABD Başkanlarından farklı olarak, en büyük rakipleri olarak değerlendirilen Rusya ile yakınlaşan Trump'ın, aynı zamanda müttefikleri ile uzaklaşması ve düşmanca tavurlar sergilemesi dikkatlerden kaçmıyor.

Son olarak her fırsatta eleştirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray'da tarihe geçecek bir uslüple tartışan Trump, özellikle Avrupa devlet liderlerinin tepkisini toplamaya başladı. Öyle ki ABD'nin Trump'ın liderliğinde NATO'dan ayrılacağı iddia ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün televizyondan ulusa sesleniş konuşmasında Trump'ın göreve geldikten sonraki hamleleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki hafta Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını bildiren Macron, ABD'nin artık yanında olmaması durumunda Fransa'nın da hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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