ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nijerya'yı "Hristiyanlara yönelik katliamlar" gerekçesiyle hedef alması, Nijeryalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Trump, 1 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ülkesinin sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini, ayrıca bu ülkeye yönelik "silahlı güç kullanabileceği" tehdidinde bulundu.

"Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum." ifadesini kullanan Trump, "Saldırırsak tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." dedi.

Trump'ın bu çıkışı, Nijerya'da tepkiyle karşılanırken Nijeryalılar, ülkedeki güvenlik sorunlarının yalnızca Hristiyanlara değil din ya da etnik kimlik gözetmeksizin tüm toplum kesimlerine zarar verdiğini belirtti.

Nijeryalı Saratu Jarumai Bature, AA muhabirine, Trump'ın ifadelerinin tek taraflı ve yanlış olduğunu söyledi.

Bature, kendisi de bir Hristiyan olmasına rağmen Trump'ın sözlerinin doğru olmadığını belirterek, "Ülkemizdeki terör saldırılarında, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hayatını kaybediyor. Boko Haram ve diğer gruplar kimseyi ayırmıyor. Sadece Hristiyanlar değil herkes ölüyor. Kiliselerin bombalandığı gibi camiler de bombalanıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın Nijerya'ya yönelik tehditkar söylemlerinin ülkedeki birlik duygusunu zedeleyebileceğine dikkati çeken Bature, "Eğer gerçekten yardım etmek istiyorsa, terörle mücadelemize destek versin, sadece Hristiyanları kurtarma bahanesiyle ülkeye girmeye çalışmasın." dedi.

Nijeryalı Emmanuel Joseph, Trump'ı eleştirerek, bunun insani değil siyasi bir girişim olduğunu dile getirdi.

Joseph, "Trump'ın amacı, Nijerya'nın kaynaklarına ulaşmak olabilir. ABD, Libya ve Afganistan'a da 'hızlı operasyon' adı altında girdi ama sonuçları yıkıcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı Numana Bala Samson, Nijerya'daki şiddetin sadece dini olmadığını, bölgesel farklılıklar üzerinden yayıldığını belirterek, "Nijerya, hem Müslüman hem Hristiyan nüfusa sahip bir ülke. Kuzey'de Boko Haram, güneyde ayrılıkçı gruplar, orta bölgede ise silahlı çete ve çiftçi-çoban çatışmaları var. İnsanlar kim olduklarına bakılmadan öldürülüyor. Trump'ın 'sadece Hristiyanlar hedef alınıyor' iddiası doğru değil." diye konuştu.

Güvenlik Uzmanı Kabiru Adamu da Trump'ın açıklamalarını "tehlikeli bir genelleme" olarak değerlendirdi.

Ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini "çok katmanlı ve derin köklü" olarak tanımlayan Adamu, "Nijerya'da şu anda 6 büyük silahlı grup faaliyet gösteriyor. 5'i küresel cihatçı örgütlerle bağlantılı. Ayrıca ayrılıkçı hareketler, etnik milisler, silahlı çeteler ve politik gruplar da sahada aktif. Bunların saldırılarıyla binlerce Nijeryalı hayatını kaybetti." dedi.

Adamu, Trump'ın "Hristiyan soykırımı" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bazı saldırılarda Hristiyanların hedef alındığına ancak en fazla can kaybının Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşandığına dikkati çekti.

Nijerya'daki Müslüman-Hristiyan ilişkilerinin genel olarak uyum içinde sürdüğünü söyleyen Adamu, "İki inanç grubunu temsil eden üst kurumlar, düzenli olarak bir araya geliyor ve ortak açıklamalar yapıyor. Ancak Trump'ın bu tür tek taraflı söylemleri, bu uyumu zedeleyebilir." diye konuştu.

Adamu, Trump'ın olası bir askeri müdahale tehdidinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Yabancı askerlerin ülkeye girmesi, etnik ve dini kutuplaşmayı artırır, terör gruplarına yeni propaganda malzemesi verir." uyarısında bulundu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, yaklaşık 220 milyon nüfusuyla iki büyük dini topluluğa ev sahipliği yapıyor.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini Müslümanlar, yüzde 45'ini Hristiyanlar oluşturuyor. Nüfusun geri kalanı da geleneksel inançlara bağlı. Müslüman nüfus ağırlıklı olarak ülkenin kuzeyinde, Hristiyan nüfus güney ve orta kuşakta yoğunlaşıyor.

Hristiyanlar sadece ekonomide değil devlet yönetiminde ve sanat dünyasında da öne çıkıyor. Nijerya'nın ilk Cumhurbaşkanı Nnamdi Azikiwe başta olmak üzere Yakubu Gowon, Olusegun Obasanjo ve Goodluck Jonathan gibi Hristiyan liderler farklı dönemlerde ülkede cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.