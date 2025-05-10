Trump'ın inadı Google'ı davalık etti

Meksika hükümeti, Google’a karşı hukuki süreç başlattı. Gerekçe, Google Maps uygulamasında Meksika Körfezi’nin adının ABD kullanıcıları için "Amerikan Körfezi" olarak değiştirilmesi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 9 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında “Dava resmen açıldı” açıklamasında bulundu. Ancak hangi mahkemede ve ne zaman açıldığına dair bilgi verilmedi.

Bu değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’a dönüşünün ardından imzaladığı başkanlık kararnamesiyle başladı. Kararnameyle, Körfez’in Amerikan kıyılarını kapsayan kısmı için "Golfo de América" isminin kullanılması emredildi. Google ise şubat ayında bu değişikliği uygulayarak ABD’deki kullanıcılar için yeni ismi gösterdi. Meksika ve diğer ülkelerde ise haritada ya yalnızca “Meksika Körfezi” ya da parantezsiz iki ad birlikte gösteriliyor.

Trump’ın kararını resmiyet kazandırmak isteyen ABD Temsilciler Meclisi, bu hafta kararı yasalaştırdı. Buna karşılık Sheinbaum, Google’ı şubat ayında uyarmış ve isim değişikliği geri alınmazsa yasal adım atılacağını duyurmuştu. Sheinbaum ayrıca, Trump’ın yetkisinin yalnızca ABD’nin kıta sahanlığıyla sınırlı olduğunu vurguladı.

Tepkiler sadece Meksika’dan değil. ABD’nin, 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği Orta Doğu turu kapsamında, Trump’ın Basra Körfezi’ni de “Arap Körfezi” olarak adlandırmak istediği haberleri İran’da büyük tepkiyle karşılandı.

Apple’ın harita uygulaması ise halen “Meksika Körfezi” ismini kullanmaya devam ediyor. Google, yaptığı açıklamada adlandırmaların hükümet kaynaklarına dayanarak yapıldığını belirtti.