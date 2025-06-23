Trump’ın kararı kendi partisini parçaladı: Büyük çelişki ortaya çıktı

İsrail ile İran’ın 11 gündür devam eden çatışmalarına artık ABD de dahil oldu. ABD Başkanı Trump beklenen kararını verdi ve İsrail’e destek vermek için İran’ın nükleer tesislerini bombaladı.

ABD’nin saldırısı sonrası İran’ın hamlesinin ne olacağı merakla beklenirken Trump’ın verdiği kararın yansımaları ortaya çıktı.

ABD’nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Larry Korb, söz konusu kararın Cumhuriyetçi Parti içinde çatlağa neden olduğunu söyledi. Korb, Cumhuriyetçiler içinde İran’a saldırıya karşı çıkan bir kesim olsa da bir sonraki seçime yönelik endişeler nedeniyle Trump’ın arkasında durmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

ABD’li eski bakan yardımcısı ayrıca Trump’ın tutarsızlığına dikkat çekti. Trump’ın İran’a 2 hafta süre vermesinin ardından 2 gün geçmişken İran’a saldırdığının altını çizen Korb, "Ayrıca Trump'ın İran'ı kışkırtması nedeniyle burada neler olabileceği konusunda endişeler var. Bölgedeki Amerikan güçlerinin peşine düşebilirler" dedi.

Korb, Trump'ın Tahran'daki hükümeti devirme konusundaki karışık sinyallerini de yorumladı. ABD’li eski bakan yardımcısı, “Temel olarak, her iki şekilde de olmasını istiyor. İran'a saldırıyı düzenledi ve şimdi ne kadar etkili olduğunu tahmin etmeye çalışıyor ve tam olarak ne yapacağını bilmeden İran'a karşı bir şeyler yapmaya devam edeceğini söylüyor. Ekibi, aslında üç ana siteyi yok ederek başardıkları şeyin kredisi kendilerine ait olsun istiyor. Ancak Trump, önde olduğu sürece pes etmek istemiyor. Burada devam etmek istiyor” dedi.