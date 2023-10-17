Trump'ın konuşmasına mahkeme kararı ile kısıtlama getirildi

Amerikan basınındaki haberlere göre, davaya bakan Hakim Tanya Chutkan, bugün Washington DC'de bir federal mahkemede görülen duruşmada, Trump ve avukatlarının, soruşturmaya ilişkin savcılar, tanıklar ve mahkeme personeli hakkında kamuoyuna açık şekilde yorum yapmasını kısıtlayacağını kaydetti. Chutkan, Trump'ın genel olarak Adalet Bakanlığını eleştirme ve davanın "siyasi güdümlü" olduğunu belirtme hakkına sahip olduğu ancak savcılar ve mahkeme personeline karşı "karalama kampanyası" yürütemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın özel yetkili savcı Jack Smith'i "haydut" olarak nitelemesini örnek veren Chutkan, konuşma yasağının ihlal edilmesi halinde "gerekli yaptırımları" uygulayacağını belirtti ancak hangi durumda hangi cezaların verilebileceğine dair bilgi paylaşmadı.

TRUMP'TAN KARARA TEPKİ

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada, hakimin emrine "cadı avı" diyerek tepki gösterdi ve karara itiraz edeceğini kaydetti.