Trump'ın konuşmasına mahkeme kararı ile kısıtlama getirildi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın "2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla yargılandığı dava hakkında kamuoyuna açık şekilde konuşmasına mahkeme kararı ile sınırlama getirildi

Trump'ın konuşmasına mahkeme kararı ile kısıtlama getirildi

Amerikan basınındaki haberlere göre, davaya bakan Hakim Tanya Chutkan, bugün Washington DC'de bir federal mahkemede görülen duruşmada, Trump ve avukatlarının, soruşturmaya ilişkin savcılar, tanıklar ve mahkeme personeli hakkında kamuoyuna açık şekilde yorum yapmasını kısıtlayacağını kaydetti. Chutkan, Trump'ın genel olarak Adalet Bakanlığını eleştirme ve davanın "siyasi güdümlü" olduğunu belirtme hakkına sahip olduğu ancak savcılar ve mahkeme personeline karşı "karalama kampanyası" yürütemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın özel yetkili savcı Jack Smith'i "haydut" olarak nitelemesini örnek veren Chutkan, konuşma yasağının ihlal edilmesi halinde "gerekli yaptırımları" uygulayacağını belirtti ancak hangi durumda hangi cezaların verilebileceğine dair bilgi paylaşmadı.

TRUMP'TAN KARARA TEPKİ

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada, hakimin emrine "cadı avı" diyerek tepki gösterdi ve karara itiraz edeceğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Bir ülke İsrail Büyükelçisini kovdu Dünya
Bir ülke İsrail Büyükelçisini kovdu
Salih Uçan derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu Spor
Salih Uçan derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Ayıpsız yâr arayan yârsız kalır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ayıpsız yâr arayan yârsız kalır atasözünün anlamı nedir?
Ünlü Televizyon kanalı Filistin haberleri için özür diledi Dünya
Ünlü Televizyon kanalı Filistin haberleri için özür diledi
Semizebe otu kalp sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Semizebe otu kalp sağlığına iyi geliyor
Geçmiş WhatsApp konuşmaları artık kolay bulunabilecek. İşte yeni özellik Teknoloji
Geçmiş WhatsApp konuşmaları artık kolay bulunabilecek. İşte yeni özellik
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı