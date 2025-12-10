ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Federal Yargıç Paul Engelmayer, Epstein’ın uzun yıllar birlikte çalıştığı ve insan kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle 20 yıl hapis cezası alan Maxwell’e ilişkin soruşturma dosyalarındaki gizlilik kararını Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine kaldırılmasına karar verdi.

Maxwell davasında kullanılan delillerin önemli bir bölümünü içeren dosyalar, mağdurların korunması amacıyla belirli kişisel bilgiler sansürlenerek yayımlanacak. Belgeler arasında büyük jüri tutanakları, finansal hareketler, seyahat belgeleri ve mağdurlarla yapılan görüşmelere ait soruşturma notlarının yer aldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın kararı, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında verilmiş ikinci gizlilik kaldırma kararı oldu. Geçen hafta Florida’daki bir yargıç da benzer yönde hüküm vermiş, böylece federal yargı iki farklı eyalette Epstein dosyalarının kamuya açılmasını onaylamış oldu.

ÜÇÜNCÜ BİR YARGICA DAHA BAŞVURU YAPILDI

Adalet Bakanlığı, Epstein’ın New York’taki kısa süreli kovuşturmasını yöneten üçüncü bir yargıca da aynı yönde başvuru yaptı. Ancak söz konusu yargıcın henüz bir karar vermediği bildirildi. Bu üçüncü onayın da gelmesi halinde, dosyaların büyük kısmının kamuyla paylaşılmasının önü tamamen açılmış olacak.

BELGELERİN YAYIMLANMA TARİHİ NETLEŞMEDİ

Adalet Bakanlığı’nın belgeleri ne zaman kamuoyuna sunacağı belirsizliğini koruyor. Sansür işlemlerinin kapsamı ve teknik hazırlık sürecinin zaman alabileceği değerlendirilirken, açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılmasının beklendiği ifade ediliyor. Hazırlanan belge paketinin, Epstein-Maxwell ağına ilişkin kamuoyundaki sorulara ışık tutması ve soruşturmaların nasıl yürütüldüğüne dair yeni ayrıntılar ortaya çıkarması bekleniyor.

EPSTEİN DAVASI

Çok sayıda isim, ABD'li milyarder Epstein'ın 1998'de satın aldığı Little St James Adası'na kaçırıldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti. Epstein mağdurlarından ismi en iyi bilinen Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew’un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini ifade etmişti.

Epstein, 2002-2005 yılları arasında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Epstein, daha sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. İki cinsel suçtan hüküm giyen Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını reddetmiş, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.