Trump'ın listesinde Türkiye de var! İşte ABD'nin yeni gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ABD'ye gelen ürünlere yüzde 34 gümrük vergisi uygulamaya başlıyor. . Avrupa Birliği’nden gelen ürünler için ise gümrük vergisi yüzde 20 olacak. Japonya’dan ithal edilen mallara yüzde 24, İngiltere ve Türkiye’den ithal edilen ürünlerden ise yüzde 10 gümrük vergisi alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birazdan tarihi bir kararnameyi imzalayacağım" açıklamasından sonra kameraların karşısına geçti.

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİSİ POLİTİKASI AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ABD'ye gelen ürünlere yüzde 34, Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere yüzde 20, Japonya'dan ithal edilen mallara yüzde 24, İngiltere ve Türkiye'den ithal edilen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, bu kararın ardından tarihi bir kararnameyi imzalayacağını belirterek, kameraların karşısına geçti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE DÜNYA İLE TİCARET POLİTİKASI

Trump açıklamalarında, "Hepinizin desteğini istiyoruz. Herkes harika, çok teşekkürler. Yakında çok mutlu olacağız hep birlikte," diyerek, özellikle araba üreticileri ve çiftçiler için müjdeli haberler verdi. ABD Başkanı, Kanada'nın süt ürünlerine yüzde 300 vergi uyguladığını belirterek, bunun adil olmadığını ve ABD'nin yıllardır sübvanse ettiği ülkelerden alacaklarını geri alacağını ifade etti. Trump, Meksika'ya yılda 200 milyar dolar destek verdiklerini, ancak bu politikalara artık son vereceklerini söyledi.

ÇİN, JAPONYA VE AVUSTRALYA’YA YÜKSEK VERGİLER

Trump, Çin'e yönelik eleştirilerde bulunarak, Çin'in güçlü bir ülke olduğunu ancak ilk sırada olmadığını vurguladı. Ayrıca, Çin pirinç üreticilerine yüzde 65, Japonya'ya ise yüzde 700'den fazla vergi önerdiğini açıkladı. ABD Başkanı, yıllar önce zengin bir ülke olan ABD'nin tekrar büyüyeceğini ve dışarıya verilen zenginlikleri geri alacaklarını belirtti.

TARİFELERİN AMACI VE AMERİKAN İŞÇİSİNE YATIRIM

Trump, ABD'nin dış borçlarını kapatamayacağını, diğer ülkelerin borçlarını ödeyemeyeceklerini ifade ederek, Amerikalı işçileri ön planda tutacaklarını vurguladı. Joe Biden’ın yönetimi döneminde binlerce iş kaybı yaşandığını ve ticaret açığının 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirtti. Bu bağlamda, bugün uygulamaya konulan yeni gümrük tarifeleriyle birlikte, Amerika’yı yeniden büyük yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

YABANCI OTOMOBİLLERE YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD, yabancı otomobillere yönelik de yeni bir düzenleme getiriyor. Başkan Trump, gece yarısından itibaren tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu karar, Avrupa Birliği tarafından ABD’ye getirilen yüzde 10 gümrük vergisine bir tepki olarak görülüyor.

ÜLKE ÜLKE GÜMRÜK VERGİSİ TARİFELERİ

Trump’ın açıklamalarına göre, farklı ülkelerden yapılan ithalatlar için belirlenen gümrük vergisi oranları şu şekilde sıralandı:

Çin : Yüzde 34

Avrupa Birliği : Yüzde 20

İngiltere : Yüzde 10

Türkiye : Yüzde 10

Japonya : Yüzde 24

Tayvan: Yüzde 32

Bu yeni vergi düzenlemeleri, ABD’nin ticaret politikalarının daha korumacı bir hal alacağını ve dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini gösteriyor.