Trump’ın mektubuna Hamaney’den sert tepki: Ağır tokatlar yiyecekler

Hamaney, İran takvimine göre, yeni yılın başlangıcı olan Nevruz dolayısıyla Tahran'daki konutunda çeşitli halk kesimlerinden bir grup ile üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri kabul ettiği toplantıda konuştu.

Geçen yıl İsrail'in saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri İsmail Heniyye gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hamaney, bu olayların ülkesi için büyük trajedi olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini değerlendiren Hamaney, "Amerikalılar, İran'a karşı tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmelidir. Biz hiçbir zaman çatışmayı başlatan taraf olmadık ancak birileri başlatırsa ağır tokatlar yiyeceğini bilmelidir." dedi.

İran'ın bölgede desteklediği milis gruplar ve Yemen'deki Husilerin Tahran'ın vekil güçleri olduğuna dair değerlendirmeleri kabul etmeyen Hamaney, *ABD ve Avrupalı ​​siyasetçiler, bölgesel direniş güçlerini İran'ın vekilleri olarak etiketleyerek hata yapıyor. Yemen ve direniş güçleri kendi motivasyonları tarafından yönlendirilerek kendi inisiyatifleriyle hareket ediyor. Bölge ülkelerindeki direniş merkezleri de öyle. İran'ın vekile ihtiyacı yok." diye konuştu.

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TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.

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